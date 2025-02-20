TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Eli Cebinde Adliyeye Girmişti: Görüntüler Hükümeti Rahatsız Etmiş

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ifadesinde, “Yalıtım sektöründe yatırımlarım bulunuyor ve yurt dışına yoğun şekilde ihracat yapıyoruz. Mart ve nisan ayında planlanmış yurt dışı iş gezilerim var. Adresim bellidir, iş insanıyım, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ederim.” demişti.

TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ise “Benim konuşmamın ana teması Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmamız gerektiği konusunda bir metindir. Eğitim dili ve hukuk üstünlüğü, ekonomide alınması gereken tedbirler, ülkemizin kalkınması için kadın hakları, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve birçok ekonomik ile finansal konularda Türkiye'nin önünün açılması için birtakım örnekler vererek toplumun genel olarak hassasiyetini dile getirmeye çalıştım.” ifadelerini kullanmıştı.