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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Eli Cebinde Adliyeye Girmişti: Görüntüler Hükümeti Rahatsız Etmiş

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Eli Cebinde Adliyeye Girmişti: Görüntüler Hükümeti Rahatsız Etmiş

TÜSİAD
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.02.2025 - 12:18

TÜSİAD genel kurulunda yapılan açıklamalar sonrasında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras gözaltına alınmış ve mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile yurt dışı yasağı cezasına çarptırılmıştı. Orhan Turan’ın polisler tarafından adliyeye getirildiği sırada elleri cebinde olması ve rahat tavırları dikkat çekmişti. Orhan Turan’ın savcılıktan mahkemeye sevk edildiği sırada ise polis ekipleri koluna girmişti. Gazeteci İsmail Saymaz, Orhan Turan’ın görüntülerinin hükümet yetkililerini rahatsız ettiğini söyledi.

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TÜSİAD yöneticilerinin gözaltına alınması ve sonrasında yurt dışı yasağı ile serbest kalması gündemde.

TÜSİAD yöneticilerinin gözaltına alınması ve sonrasında yurt dışı yasağı ile serbest kalması gündemde.

TÜSİAD genel kurulunda yapılan açıklamalarda hukuk üstünlüğü vurgusu yapılmış, ülkede son yıllarda yaşanan olaylar sebebiyle ekonominin düzelmesinin zor olduğu ifade edilmişti. TÜSİAD’ın açıklamalarına hükümetten tepki gelmiş ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTÜSİAD haddini aştı” demişti.

TÜSİAD yöneticileri dün gözaltına alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada ifade verdi.

TÜSİAD yöneticileri dün gözaltına alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada ifade verdi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ifadesinde, “Yalıtım sektöründe yatırımlarım bulunuyor ve yurt dışına yoğun şekilde ihracat yapıyoruz. Mart ve nisan ayında planlanmış yurt dışı iş gezilerim var. Adresim bellidir, iş insanıyım, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ederim.” demişti.

TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ise “Benim konuşmamın ana teması Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmamız gerektiği konusunda bir metindir. Eğitim dili ve hukuk üstünlüğü, ekonomide alınması gereken tedbirler, ülkemizin kalkınması için kadın hakları, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve birçok ekonomik ile finansal konularda Türkiye'nin önünün açılması için birtakım örnekler vererek toplumun genel olarak hassasiyetini dile getirmeye çalıştım.” ifadelerini kullanmıştı.

Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen TÜSİAD yöneticileri hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.

Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen TÜSİAD yöneticileri hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.

Halk TV’de canlı yayına katılan İsmail Saymaz, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın adliyeye getirildiği sırada ellerinin cebinde olması ve rahat görüntüsünün hükümeti rahatsız ettiğini söyledi. Saymaz, savcılık ifadesi sonrasında Turan’ın iki kolunda da polis olmasını bu rahatsızlığa bağladı. 

Normalde adliye içinde gazetecilerin görüntü almasının engellediğini söyleyen Saymaz, Orhan Turan’ın görüntülerinin ise aksine daha fazla çekilerek servis edildiğini savundu.

İsmail Saymaz’ın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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