TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Eli Cebinde Adliyeye Girmişti: Görüntüler Hükümeti Rahatsız Etmiş
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Eli Cebinde Adliyeye Girmişti: Görüntüler Hükümeti Rahatsız Etmiş
TÜSİAD genel kurulunda yapılan açıklamalar sonrasında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras gözaltına alınmış ve mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile yurt dışı yasağı cezasına çarptırılmıştı. Orhan Turan’ın polisler tarafından adliyeye getirildiği sırada elleri cebinde olması ve rahat tavırları dikkat çekmişti. Orhan Turan’ın savcılıktan mahkemeye sevk edildiği sırada ise polis ekipleri koluna girmişti. Gazeteci İsmail Saymaz, Orhan Turan’ın görüntülerinin hükümet yetkililerini rahatsız ettiğini söyledi.
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TÜSİAD yöneticilerinin gözaltına alınması ve sonrasında yurt dışı yasağı ile serbest kalması gündemde.
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TÜSİAD yöneticileri dün gözaltına alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada ifade verdi.
Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen TÜSİAD yöneticileri hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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