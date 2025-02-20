Yurt Dışı Yasağı Almışlardı: TÜSİAD Yöneticilerinin İfadeleri Ortaya Çıktı
Yurt Dışı Yasağı Almışlardı: TÜSİAD Yöneticilerinin İfadeleri Ortaya Çıktı
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TÜSİAD genel kurulunda yapılan konuşmalar sonrasında yöneticiler Orhan Turan ve Ömer Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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Gözaltına alınan iş insanları hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı verildi.
Aylık ortalama 1 milyon lira geliri olduğunu söyleyen TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ifadesinde şunları söyledi.
TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ise aylık gelirinin 900 bin lira olduğunu ifade etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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İran olucaz derken kuzey kore olmaya doğru gidiyoruz. Bizim muhalefet de demokrasicilik oynuyor. 1 milyon ve üstü gelirleri olanlar TÜSİAD yöneticisi olmayac... Devamını Gör
Yatırım ortamının gelişmeyeceğini anlamışsınızdır. Önce hanedan, sonra yakınları, ondan sonra çevresi, geriye bir şey kalırsa o da ülkenin geleceği.
doğru söze ne denir?