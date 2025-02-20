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Yurt Dışı Yasağı Almışlardı: TÜSİAD Yöneticilerinin İfadeleri Ortaya Çıktı

Yurt Dışı Yasağı Almışlardı: TÜSİAD Yöneticilerinin İfadeleri Ortaya Çıktı

TÜSİAD
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.02.2025 - 10:34

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras dün polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. TÜSİAD yöneticileri, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile serbest kalırken, iki iş insanın verdiği ifadeler de ortaya çıktı.

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TÜSİAD genel kurulunda yapılan konuşmalar sonrasında yöneticiler Orhan Turan ve Ömer Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı.

TÜSİAD genel kurulunda yapılan konuşmalar sonrasında yöneticiler Orhan Turan ve Ömer Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltına alınan iş insanları hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı verildi.

Gözaltına alınan iş insanları hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı verildi.

Aylık ortalama 1 milyon lira geliri olduğunu söyleyen TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ifadesinde şunları söyledi.

Aylık ortalama 1 milyon lira geliri olduğunu söyleyen TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ifadesinde şunları söyledi.

Makine mühendisiyim. Yalıtım sektöründe yatırımlarım bulunuyor ve yurt dışına yoğun şekilde ihracat yapıyoruz. Mart ve nisan ayında planlanmış yurt dışı iş gezilerim var. Yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Orada da Türk girişimcilerini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Adresim bellidir, iş insanıyım, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ederim.”

TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ise aylık gelirinin 900 bin lira olduğunu ifade etti.

TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ise aylık gelirinin 900 bin lira olduğunu ifade etti.

Benim konuşmamın ana teması Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmamız gerektiği konusunda bir metindir. Eğitim dili ve hukuk üstünlüğü, ekonomide alınması gereken tedbirler, ülkemizin kalkınması için kadın hakları, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve birçok ekonomik ile finansal konularda Türkiye'nin önünün açılması için birtakım örnekler vererek toplumun genel olarak hassasiyetini dile getirmeye çalıştım.

Konuşmada kamuyu yanıltıcı herhangi bir bilgi vermedim. Bütün yaklaşım ve anlatımların ekonomiye etkilerinin yorumlanması şeklindedir. Türkiye’nin yatırım ortamının geliştirilmesi amacına yönelik bu konuşmaları yaptım.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Jonathan

İran olucaz derken kuzey kore olmaya doğru gidiyoruz. Bizim muhalefet de demokrasicilik oynuyor. 1 milyon ve üstü gelirleri olanlar TÜSİAD yöneticisi olmayac... Devamını Gör

Bozkurt

Yatırım ortamının gelişmeyeceğini anlamışsınızdır. Önce hanedan, sonra yakınları, ondan sonra çevresi, geriye bir şey kalırsa o da ülkenin geleceği.

Büşra Şengün

doğru söze ne denir?