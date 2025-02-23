Şakir Paşa Ailesi Bu Akşam Var mı, Yok mu? Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Ne Zaman?

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, son günlerde başına gelenlerle konuşuluyor. Dizinin başlamasıyla Şakir Paşa'nın torunlarının dava açtığı duyulmuş, kısa bir süre sonra da çekimlerin yapıldığı köşk yanmıştı. Yeniden yayınlanmaya başlamasının ardından da hem RTÜK'ten ceza alan Şakir Paşa Ailesi, hem de torunların açtığı dava sonucu yayın durdurma cezasıyla karşılaşmıştı.

'Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Şakir Paşa Ailesi'nin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?' sorularına gelin birlikte yanıt bulalım.