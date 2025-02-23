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Şakir Paşa Ailesi Bu Akşam Var mı, Yok mu? Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Şakir Paşa Ailesi Bu Akşam Var mı, Yok mu? Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.02.2025 - 19:47

NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, son günlerde başına gelenlerle konuşuluyor. Dizinin başlamasıyla Şakir Paşa'nın torunlarının dava açtığı duyulmuş, kısa bir süre sonra da çekimlerin yapıldığı köşk yanmıştı. Yeniden yayınlanmaya başlamasının ardından da hem RTÜK'ten ceza alan Şakir Paşa Ailesi, hem de torunların açtığı dava sonucu yayın durdurma cezasıyla karşılaşmıştı.

'Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Şakir Paşa Ailesi'nin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?' sorularına gelin birlikte yanıt bulalım.

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Şakir Paşa Ailesi (8. Bölüm) Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Şakir Paşa Ailesi (8. Bölüm) Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Şakir Paşa Ailesi, hem RTÜK tarafından hem de Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı dava sonucu yayın durdurma cezası almıştı. Dava sonucu alınan kararın ardından Şakir Paşa Ailesi'nin bölümleri hem resmi YouTube hesabından hem de NOW TV'den silinmişti. Şakir Paşa'nın 8. bölümü (yeni bölümü) bu akşam yayınlanmayacak.

Şakir Paşa Ailesi Neden Yok?

Şakir Paşa Ailesi Neden Yok?

Şakir Paşa Ailesi, RTÜK ve Şakir Paşa'nın torunları tarafından açılan dava sonucu yayın durdurma cezasına çarptırıldı. RTÜK tarafından 3 kez, dava sonucu 1 kez yayın durdurma cezası alan dizi bu hafta yayınlanmayacak.

Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Şakir Paşa Ailesi'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı belirsizliğini koruyor. Mahkeme kararı ile çekim ve yayınlar durduğundan, dizinin şu an için yeni bölümleri yayınlanmayacak. Dizinin yapımcısı Medyapım, 24 Şubat Pazartesi günü karara itiraz edecek.

NOW TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT

NOW TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT

  • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

  • 11:15 Ekonomi Arası

  • 11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

  • 13:00 Kızıl Goncalar

  • 16:00 Hudutsuz Sevda

  • 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

  • 20:00 Kızıl Goncalar

  • 23:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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