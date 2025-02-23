Şakir Paşa Ailesi Bu Akşam Var mı, Yok mu? Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Ne Zaman?
Şakir Paşa Ailesi Bu Akşam Var mı, Yok mu? Şakir Paşa Ailesi Yeni Bölüm Ne Zaman?
NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi, son günlerde başına gelenlerle konuşuluyor. Dizinin başlamasıyla Şakir Paşa'nın torunlarının dava açtığı duyulmuş, kısa bir süre sonra da çekimlerin yapıldığı köşk yanmıştı. Yeniden yayınlanmaya başlamasının ardından da hem RTÜK'ten ceza alan Şakir Paşa Ailesi, hem de torunların açtığı dava sonucu yayın durdurma cezasıyla karşılaşmıştı.
'Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Şakir Paşa Ailesi'nin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?' sorularına gelin birlikte yanıt bulalım.
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Şakir Paşa Ailesi (8. Bölüm) Bu Akşam Var mı, Yok mu?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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