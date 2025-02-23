Son Dönemde Sık Sık Eleştirilen Hadise O Ses Türkiye'de Yarışmacıyla Şarkı Söylediği Anlarla Beğeni Topladı!
Son Dönemde Sık Sık Eleştirilen Hadise O Ses Türkiye'de Yarışmacıyla Şarkı Söylediği Anlarla Beğeni Topladı!
O Ses Türkiye yeni bölümleriyle cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşan O Ses Türkiye'nin ne kadar özlendiği de kısa sürede ortaya çıktı. Jüriye katılan Melike Şahin izleyiciyi coştururken, Hadise ise son zamanlarda sık sık eleştirilere maruz kalıyordu. Dün akşam yayınlanan bölümde bir yarışmacıyla birlikte Alicia Keys'in Fallin şarkısını söyleyen Hadise, sosyal medyadan beğeni topladı.
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Ekranların en sevilen müzik yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye, 3 hafta önce ekranlara dönmüştü.
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Şimdilik sadece cumartesi akşamları yayınlanan programa jüri olarak katılan Melike Şahin, O Ses'e renk katmayı başardı.
Uzun yıllar boyunca O Ses Türkiye'nin jüri koltuğuna oturan Hadise, bu kez yeniden programdaki yerini aldı.
Programın ilk bölümünün ardından Melike Şahin'i kıskandığı söylenen Hadise sosyal medyada gündem olmuştu.
Şahin'in sık sık şarkı söylemesiyle karşılaştırmalara maruz kalan Hadise, dün akşamki bölümde bir yarışmacıyla Alicia Keys'in Fallin şarkısını seslendirdi.
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Hadise'nin sesi ve yarışmacıyla uyumu büyük beğeni topladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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