onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Son Dönemde Sık Sık Eleştirilen Hadise O Ses Türkiye'de Yarışmacıyla Şarkı Söylediği Anlarla Beğeni Topladı!

Son Dönemde Sık Sık Eleştirilen Hadise O Ses Türkiye'de Yarışmacıyla Şarkı Söylediği Anlarla Beğeni Topladı!

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.02.2025 - 18:01

O Ses Türkiye yeni bölümleriyle cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşan O Ses Türkiye'nin ne kadar özlendiği de kısa sürede ortaya çıktı. Jüriye katılan Melike Şahin izleyiciyi coştururken, Hadise ise son zamanlarda sık sık eleştirilere maruz kalıyordu. Dün akşam yayınlanan bölümde bir yarışmacıyla birlikte Alicia Keys'in Fallin şarkısını söyleyen Hadise, sosyal medyadan beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekranların en sevilen müzik yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye, 3 hafta önce ekranlara dönmüştü.

Ekranların en sevilen müzik yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye, 3 hafta önce ekranlara dönmüştü.

Son birkaç yıldır yalnızca Yılbaşı Özel bölümüyle ekrana gelen programın ne kadar özlendiği de kısa sürede belli oldu. Survivor'ın düşük reytinglerine karşın O Ses Türkiye'nin reytingleri göz doldurdu.

Şimdilik sadece cumartesi akşamları yayınlanan programa jüri olarak katılan Melike Şahin, O Ses'e renk katmayı başardı.

Şimdilik sadece cumartesi akşamları yayınlanan programa jüri olarak katılan Melike Şahin, O Ses'e renk katmayı başardı.

Sesiyle herkesi büyüleyen ünlü şarkıcı, pek çok yarışmacı adayının tercihi oluyor. Bu durum rekabeti artırırken, eğlenceli anların yaşanmasına da davetiye çıkarıyor.

Uzun yıllar boyunca O Ses Türkiye'nin jüri koltuğuna oturan Hadise, bu kez yeniden programdaki yerini aldı.

Uzun yıllar boyunca O Ses Türkiye'nin jüri koltuğuna oturan Hadise, bu kez yeniden programdaki yerini aldı.

Her ne kadar son zamanlarda sık sık eleştirilere maruz kalsa da, Hadise'nin programda ne kadar sevildiğini de bir kez daha görmüş olduk.

Programın ilk bölümünün ardından Melike Şahin'i kıskandığı söylenen Hadise sosyal medyada gündem olmuştu.

Programın ilk bölümünün ardından Melike Şahin'i kıskandığı söylenen Hadise sosyal medyada gündem olmuştu.

Gelen tepkilerin ardından Hadise, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Melike Şahin'le her şeyin yolunda olduğunu herkese göstermek istemişti.

Detaylar:

Şahin'in sık sık şarkı söylemesiyle karşılaştırmalara maruz kalan Hadise, dün akşamki bölümde bir yarışmacıyla Alicia Keys'in Fallin şarkısını seslendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hadise'nin sesi ve yarışmacıyla uyumu büyük beğeni topladı.

Hadise'nin sesi ve yarışmacıyla uyumu büyük beğeni topladı.
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın