O Ses Türkiye'de Melike Şahin'e Tavırları Bi' Garip Bulunan Hadise'den İddialara Düşman Çatlatan Cevap!
O Ses Türkiye'de Melike Şahin'e Tavırları Bi' Garip Bulunan Hadise'den İddialara Düşman Çatlatan Cevap!
Ekranların en sevilen şarkı yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye yeni sezonuyla dün akşam başladı. Hadise, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in jüriliğini yaptığı programa bazı anlar damga vurdu. Melike Şahin şarkı söyledikten sonra ekranlara Hadise'nin 'Yok canım' dediği anlar yansıdı. Sosyal medyada ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği iddialarına Hadise'den fotoğraflı yanıt gecikmedi.
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Yeni sezonuyla ekranlara döneceği açıklandığı andan itibaren heyecan yaratan O Ses Türkiye, dün akşam başladı.
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Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin jüri üyeliğini yaptığı programda Acun Ilıcalı'nın yer almayacağı açıklandı.
Melike Şahin'in şarkılarıyla mest ettiği ilk bölümde, seyircinin Şahin'e "Bir daha" tezahüratının ardından Hadise'nin "Yok canım" dediği anlar duyuldu.
Sosyal medyada ortalığı epey karıştıran kıskançlık iddialarının ardından Hadise'den düşman çatlatan cevap geldi.
Ünlü şarkıcı, "O sırada biz" yazdığı Melike Şahinli fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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