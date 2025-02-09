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Yıllar Sonra Ekranlara Dönen O Ses Türkiye'nin İlk Bölümüne Dublaj Sanatçısı Funda Damga Vurdu!

Yıllar Sonra Ekranlara Dönen O Ses Türkiye'nin İlk Bölümüne Dublaj Sanatçısı Funda Damga Vurdu!

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.02.2025 - 19:06

Yıllar sonra ekranlara dönen O Ses Türkiye'nin ilk bölümü reytinglerde zirvedeki yerini aldı. Melike Şahin'in jüri üyesi olarak katıldığı programın ilk bölümüne dublaj sanatçısı Funda Kayacık damga vurdu.

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Ekranların en sevilen şarkı yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye seneler sonra ekranlara döndü.

Ekranların en sevilen şarkı yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye seneler sonra ekranlara döndü.

Melike Şahin'in jüri olarak katıldığı program ilk bölümüyle büyük ilgi gördü ve reytinglerde AB ve ABC1'de zirvedeki yerini aldı.

Melike Şahin'in jüri olarak katıldığı program ilk bölümüyle büyük ilgi gördü ve reytinglerde AB ve ABC1'de zirvedeki yerini aldı.

Programın ilk bölümüne dublaj sanatçısı Funda Kayacık damga vurdu. Sesiyle kendine hayran bırakan Funda, dublaj konusundaki yeteneğiyle de göz doldurdu.

Programın ilk bölümüne dublaj sanatçısı Funda Kayacık damga vurdu. Sesiyle kendine hayran bırakan Funda, dublaj konusundaki yeteneğiyle de göz doldurdu.

Sesiyle büyüleyen Funda, dublaj sanatçısı olduğunu açıklamasının ardından da herkesi şoke etti. Dublaj sanatçısı olarak pek çok karakteri canlandıran Funda Kayacık, meğer Instagram fenomeniymiş!

Yeteneğiyle göz dolduran Kayacık, Gökhan Özoğuz'un blocklanması sonucu jüri tercihini Beyazıt Öztürk'ten yana kullandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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