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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
09.02.2025 - 15:38

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Bizim neden bundanımız yok? 🤣

2. Tam olarak böyle diyebilir miyiz?

3. Benzer işler...

4. 😂😂😂

5. İşte böyle parçalandı içimiz...

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6. Bu benzerlik fazla değil mi?

6. Bu benzerlik fazla değil mi?
twitter.com

7. Bir görsel bir hissi ancak böyle iyi anlatabilirdi.

7. Bir görsel bir hissi ancak böyle iyi anlatabilirdi.
twitter.com

8. Ah be...

8. Ah be...
twitter.com

9. Maziden inceler

9. Maziden inceler
twitter.com

10. Aynısı aynısı 😂

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11. Pek çok kişinin hislerinin karşılığıdır!

11. Pek çok kişinin hislerinin karşılığıdır!
twitter.com

12. Kopyala ve yapıştır!

12. Kopyala ve yapıştır!
twitter.com

13. 😅

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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