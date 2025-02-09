Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar
Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
Kahkahanız bol olsun!
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1. Bizim neden bundanımız yok? 🤣
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2. Tam olarak böyle diyebilir miyiz?
3. Benzer işler...
4. 😂😂😂
5. İşte böyle parçalandı içimiz...
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6. Bu benzerlik fazla değil mi?
7. Bir görsel bir hissi ancak böyle iyi anlatabilirdi.
8. Ah be...
9. Maziden inceler
10. Aynısı aynısı 😂
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11. Pek çok kişinin hislerinin karşılığıdır!
12. Kopyala ve yapıştır!
13. 😅
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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