Kurtlar Vadisi'nin Efsane Karakterleri Zombiye Dönüşselerdi Nasıl Görünürlerdi?
Kurtlar Vadisi'nin Efsane Karakterleri Zombiye Dönüşselerdi Nasıl Görünürlerdi?
Instagram'daki '@yapayzekacann' adlı bir Instagram hesabı yapay zekayı kullanarak oldukça keyifli bir işe imza attı. Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar vadisi oyuncularını zombiye çevirdi. Ortaya çıkan şoke edici görseller de görenlerin beğenisini kazandı!
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Hayatımıza girdiği günden bu yana akılalmaz işleri ortaya seren yapay zeka sayesinde hayal dahi edemediğimiz görselleri bir anda karşımızda bulabiliyoruz.
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Bizim ülkemizde bu işler ortaya konulurken en çok etkilenenler ise şüphesiz ki ünlü isimler oldu.
"@yapayzekacann" adlı Instagram hesabı, bu kez de "Kurtlar vadisi oyuncuları zombi olursa nasıl görünürdü?" sorusuna yanıt verdi!
Polat Alemar
Elif Eylül
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Abdülhey Çoban
Laz Ziya
Süleyman Çakır
Memati Baş
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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