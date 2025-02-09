Özlenmiş Belli: O Ses Türkiye Yıllar Sonra Zirveyle Geri Döndü!
Özlenmiş Belli: O Ses Türkiye Yıllar Sonra Zirveyle Geri Döndü!
Ekranların en sevilen şarkı yarışması O Ses Türkiye, oldukça uzun bir aradan sonra yeniden yayın hayatına başladı. 8 Şubat Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan program kısa sürede trendlerin arasına girdi. Jüri kadrosuna Melike Şahin'in de katıldığı O Ses Türkiye reytinglerde zirveye yerleşti.
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TV8 ekranlarının sevilen yarışmalarından O Ses Türkiye en son 2021 yılında ekranlara gelmişti. Büyük bir kesim tarafından yolu merakla gözlenen program ekranlara geri döndü.
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Jüri koltuğunda oturan Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'un yanına sürpriz bir kararla Melike Şahin de eklendi.
İlk bölümüyle 8 Şubat Cumartesi akşamı izleyenlerinin karşısına çıkan O Ses Türkiye kısa süre içinde sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Bu sabah saatlerinde reyting sonuçları da açıklandı. Pek çok dizinin yayınlandığı günde O Ses Türkiye, Total listesine 3. olarak girdi. AB listesinde ise zirveye yerleşen yarışma ABC1 listesinde de liderin hemen arkasında ikinci sırada yer aldı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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