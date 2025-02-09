onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Özlenmiş Belli: O Ses Türkiye Yıllar Sonra Zirveyle Geri Döndü!

Özlenmiş Belli: O Ses Türkiye Yıllar Sonra Zirveyle Geri Döndü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
09.02.2025 - 12:03

Ekranların en sevilen şarkı yarışması O Ses Türkiye, oldukça uzun bir aradan sonra yeniden yayın hayatına başladı. 8 Şubat Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan program kısa sürede trendlerin arasına girdi. Jüri kadrosuna Melike Şahin'in de katıldığı O Ses Türkiye reytinglerde zirveye yerleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TV8 ekranlarının sevilen yarışmalarından O Ses Türkiye en son 2021 yılında ekranlara gelmişti. Büyük bir kesim tarafından yolu merakla gözlenen program ekranlara geri döndü.

TV8 ekranlarının sevilen yarışmalarından O Ses Türkiye en son 2021 yılında ekranlara gelmişti. Büyük bir kesim tarafından yolu merakla gözlenen program ekranlara geri döndü.

Jüri koltuğunda oturan Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'un yanına sürpriz bir kararla Melike Şahin de eklendi.

Jüri koltuğunda oturan Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'un yanına sürpriz bir kararla Melike Şahin de eklendi.

İlk bölümüyle 8 Şubat Cumartesi akşamı izleyenlerinin karşısına çıkan O Ses Türkiye kısa süre içinde sosyal medyanın da gündemine oturdu.

İlk bölümüyle 8 Şubat Cumartesi akşamı izleyenlerinin karşısına çıkan O Ses Türkiye kısa süre içinde sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Bu sabah saatlerinde reyting sonuçları da açıklandı. Pek çok dizinin yayınlandığı günde O Ses Türkiye, Total listesine 3. olarak girdi. AB listesinde ise zirveye yerleşen yarışma ABC1 listesinde de liderin hemen arkasında ikinci sırada yer aldı.

Bu sabah saatlerinde reyting sonuçları da açıklandı. Pek çok dizinin yayınlandığı günde O Ses Türkiye, Total listesine 3. olarak girdi. AB listesinde ise zirveye yerleşen yarışma ABC1 listesinde de liderin hemen arkasında ikinci sırada yer aldı.

O Ses Türkiye yeni sezon ilk bölüm reytingleri de şu şekilde:

Total | (3) | 4,43

AB | (1) | 5,22

ABC1 | (2) | 5,31

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
6
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın