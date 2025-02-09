Eşref Rüya Dizisiyle Ekranlara Geri Dönen Çağatay Ulusoy'un Değişimine Yorum Yağdı!
Eşref Rüya Dizisiyle Ekranlara Geri Dönen Çağatay Ulusoy'un Değişimine Yorum Yağdı!
Geçtiğimiz yıl Gaddar dizisiyle ekranlara gelen Çağatay Ulusoy 'Eşref Rüya' dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkmak için hazırlanıyor. Başrolü Demet Özdemir'le paylaşan Çağatay Ulusoy dizide 'Eşref' karakterine hayat verecek. Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan dizi için yeni bir tarza bürünen Çağatay Ulusoy'un değişimine yorum yağdı!
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İlk olarak Adını Feriha Koydum dizisindeki 'Emir' karakteriyle kamera karşına geçen Çağatay Ulusoy, Medcezir'de hayat verdiği 'Yaman' karakteriyle gönüllere kocaman bir taht kurmuştu.
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Dönemin genç kızlarını kendisine aşık eden ünlü oyuncu, İçerde dizisinde bambaşka bir role büründüğü 'Sarp Yılmaz' karakteriyle hayran bırakmıştı.
İçerde'nin final yapmasından sonra dijital platform dizileri ve pek çok filmle karşımıza çıkan Ulusoy'u son olarak FOX/NOW Tv'de yayınlanan Gaddar'la izlemiştik.
Kendisi şimdilerde ise yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu 'Eşref Rüya' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Başrollerini Demet Özdemir'le paylaşan Çağatay Ulusoy'un Kanal D ekranlarında yayınlacak yeni dizisinin çekimleri de geçtiğimiz günlerde başladı.
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Merakla beklenen diziden ilk kare de geldi. 'Eşref' karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy'un rolü için değiştirdiği tarzına yorum yağdı.
Gelin kullanıcılardan gelen yorumları birlikte görelim...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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