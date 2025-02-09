Taner Ölmez Ateşlemişti: Şebnem Dönmez'den Sonra Barış Falay da "Medcezir Yeniden Çekilsin" Fikrine Yükseldi

Bir dönemin efsane dizilerinden olan Medcezir şu sıralar sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda. Bunun nedeni de Taner Ölmez'in yıllar önce final yapan dizinin yeniden çekilmesi için yaktığı ateş oldu. Geçtiğimiz gün dizinin oyuncularından Şebnem Dönmez'den olumlu cevap gelmişti. Medcezir hayranlarını heyecanlandıran bir açıklama da Barış Falay'dan geldi. Gazete Magazin'den Sercan Kazancı'nın haberine göre, ünlü oyuncu unutulmaz dizinin yeniden çekilme fikrine yeşil ışık yaktı.