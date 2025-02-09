Taner Ölmez Ateşlemişti: Şebnem Dönmez'den Sonra Barış Falay da "Medcezir Yeniden Çekilsin" Fikrine Yükseldi
Taner Ölmez Ateşlemişti: Şebnem Dönmez'den Sonra Barış Falay da "Medcezir Yeniden Çekilsin" Fikrine Yükseldi
Bir dönemin efsane dizilerinden olan Medcezir şu sıralar sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda. Bunun nedeni de Taner Ölmez'in yıllar önce final yapan dizinin yeniden çekilmesi için yaktığı ateş oldu. Geçtiğimiz gün dizinin oyuncularından Şebnem Dönmez'den olumlu cevap gelmişti. Medcezir hayranlarını heyecanlandıran bir açıklama da Barış Falay'dan geldi. Gazete Magazin'den Sercan Kazancı'nın haberine göre, ünlü oyuncu unutulmaz dizinin yeniden çekilme fikrine yeşil ışık yaktı.
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2013-2015 yılları arasında ekranlara damgasını vuran Medcezir dizisi dönemin en popüler yapımlarından biri haline gelmişti.
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Hem hikayesi hem de karakterleriyle hafızalarımıza kazınan dizi şu sıralar yeniden gündem oldu. Bunun nedeni de, dizi oyuncularından Taner Ölmez'in Medcezir'le ilgili bomba etkisi yaratan önerisi oldu.
Medcezir'de Mira ve Beren'in anneleri Sude karakterine hayat veren Şebnem Dönmez de konuya dair fikrini belirtmiş ve epey olumlu bakmıştı.
"Medcezir yeniden çekilsin" önerisine dizinin sevilen oyuncularından Barış Falay da kayıtsız kalamadı.
'Selim Serez' karakterini canlandıran Barış Falay "Özel projeler bunlar" derken "'Ne güzel olur, bence olsun. Bastırın olsun'' diyerek yeşil ışık yaktı.
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İşte o anlar:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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