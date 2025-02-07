Taner Ölmez'in Medcezir Hamlesine Şebnem Dönmez'den Yanıt Geldi
Taner Ölmez'in Medcezir Hamlesine Şebnem Dönmez'den Yanıt Geldi
Taner Ölmez, geçtiğimiz günlerde Medcezir dizisinin yeniden çekilmesi için harekete geçtiğini açıklamıştı. Dizide Sude karakterini canlandıran Şebnem Dönmez'den konu hakkında ilk yorum geldi.
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İbrahim Selim'in programına konuk olan Taner Ölmez, Medcezir'le ilgili bomba bir düşüncesini ortaya atarak hepimizi heyecalandırmıştı.
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Söz konusu hamlenin ne gibi sonuçlar doğuracağı merak konusu olurken Medcezir'de Sude karakterini canlandıran Şebnem Dönmez'den bu konuda yorum geldi.
Dönmez, bu gelişmeyi heyecanla karşılarken şu an başka bir projede olduğunu söyleyip "Beni beklesinler" dedi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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