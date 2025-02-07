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Kızılcık Şerbeti Kadrosuna Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu

Kızılcık Şerbeti Kadrosuna Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.02.2025 - 18:26

3 sezondur cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti yine bombayı patlatıyor. Birsen Altuntaş, Şerbo'nun yeni bölümüne sürpriz bir oyuncunun dahil olacağını açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Show TV'nin 3 sezondur ekrana gelen dizisi Kızılcık Şerbeti kaosundan hiçbir şey kaybetmeden cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor.

Show TV'nin 3 sezondur ekrana gelen dizisi Kızılcık Şerbeti kaosundan hiçbir şey kaybetmeden cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor.

87. bölümü ekrana gelecek olan dizideki en büyük soru işaretleri Fatih'in vurulduktan sonraki sağlığı ve Nursema ile İlhami'nin nişanı oldu.

87. bölümü ekrana gelecek olan dizideki en büyük soru işaretleri Fatih'in vurulduktan sonraki sağlığı ve Nursema ile İlhami'nin nişanı oldu.

İzleyiciye heyecan dolu bir bölüm vaat eden Şerbo'ya saatler kala Birsen Altuntaş bombayı patlattı.

İzleyiciye heyecan dolu bir bölüm vaat eden Şerbo'ya saatler kala Birsen Altuntaş bombayı patlattı.

Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu Müge Bayramoğlu, Defne karakteriyle Kızılcık Şerbeti'ne dahil oluyor.

Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu Müge Bayramoğlu, Defne karakteriyle Kızılcık Şerbeti'ne dahil oluyor.

Altuntaş, Defne karakteri hakkında ser verip sır vermezken sürpriz karakterin hikâyeye katkısı şimdiden merak edildi.

Altuntaş, Defne karakteri hakkında ser verip sır vermezken sürpriz karakterin hikâyeye katkısı şimdiden merak edildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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