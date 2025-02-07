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Kızıl Goncalar'ın Şirin'i Selinay Taşol'un Gerçek Hayattaki Hali

Kızıl Goncalar'ın Şirin'i Selinay Taşol'un Gerçek Hayattaki Hali

Kızıl Goncalar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.02.2025 - 17:56

Kızıl Goncalar dizisine Saatçi Aziz'in torunu Şirin olarak dahil olan Selinay Taşol, kısa sürede izleyenlerin dikkatini çekti. Haliyle Selinay Taşol'un gerçek hayattaki hali merak konusu oldu. İşte Kızıl Goncalar'ın Şirin'inin gerçek hayattaki hali...

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NOW'ın 2. sezonuyla ekranlara gelen iddialı dizisi Kızıl Goncalar'a iki önemli karakter dahil olmuştu.

NOW'ın 2. sezonuyla ekranlara gelen iddialı dizisi Kızıl Goncalar'a iki önemli karakter dahil olmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nde rol alırken geçirdiği beyin kanaması sonrasında setlere uzun süre ara veren Settar Tanrıöğen, Saatçi Aziz rolüyle geri dönerken torunu Şirin için Selinay Taşol'la anlaşma yapılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde rol alırken geçirdiği beyin kanaması sonrasında setlere uzun süre ara veren Settar Tanrıöğen, Saatçi Aziz rolüyle geri dönerken torunu Şirin için Selinay Taşol'la anlaşma yapılmıştı.

Saatçi Aziz ve torunu Şirin, Kızıl Goncalar'ın son bölümlerinde heyecanı zirveye çıkarırken izleyiciler Şirin karakterini epey merak eder oldu.

Saatçi Aziz ve torunu Şirin, Kızıl Goncalar'ın son bölümlerinde heyecanı zirveye çıkarırken izleyiciler Şirin karakterini epey merak eder oldu.

Dizide tesettürlü bir karaktere hayat veren Selinay Taşol'un gerçek hayattaki halini sizler için araştırdık.

Dizide tesettürlü bir karaktere hayat veren Selinay Taşol'un gerçek hayattaki halini sizler için araştırdık.

İşte Selinay Taşol'un gerçek hayattaki hali:

İşte Selinay Taşol'un gerçek hayattaki hali:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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