Kara Sevda'nın Final Bölümünü İzleyen İtalyanlar Gözyaşlarını Tutamadı
Kara Sevda'nın Final Bölümünü İzleyen İtalyanlar Gözyaşlarını Tutamadı
2015-2017 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Kara Sevda, Türk televizyonlarına damga vurmuş bir iş. Mart ayından itibaren İtalya'da yayınlanmaya başlayan Kara Sevda, İtalyan izleyicilerin kalbini çalarken dün akşam popüler dizinin final bölümü yayınlandı. Dizinin unutulmaz finalini izleyen İtalyanlar hüngür hüngür ağladı.
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2015-2017 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Kara Sevda, "Endless Love" adıyla dünyanın pek çok ülkesinde gösterildi.
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Mart 2024'ten beri İtalya'nın Channel 5 kanalında yayınlanan Kara Sevda, dün akşam final bölümüyle ekrana geldi.
Kara Sevda'nın travma yaratan final bölümünü izleyen İtalyanlar gözyaşlarını tutamazken o anlar sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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