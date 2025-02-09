Uzak Şehir'de 'Deniz'e Hayat Veren Minik Oyuncu Kuzey Gezer Setin Neşe Kaynağı Oldu!
Uzak Şehir'de 'Deniz'e Hayat Veren Minik Oyuncu Kuzey Gezer Setin Neşe Kaynağı Oldu!
Kaynak: https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/...
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir konusu ve oyuncu kadrosuyla çok sevildi. En dikkat çeken isim ise 'Deniz' karakteriyle izlediğimiz minik oyuncu Kuzey Gezer oldu. Boyundan büyük oyunculuğuyla gözlerden kalpler çıkaran Kuzey, set ekibinin de neşe kaynağı haline geldi.
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Ekranların en iddialı dizilerinden biri olan Uzak Şehir, Mardin'in buram buram tarih kokan havasıyla hikayesine yön vermeye devam ediyor.
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Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı dizinin en sevilen oyuncularından biri de hiç şüphesiz ki Kuzey Gezer oldu.
Dizide 'Deniz Cihan' karakterini canlandıran çocuk oyuncunun performansı her bölüm inanılmaz beğeniliyor.
Yaşının küçücük olmasına rağmen her sahnesiyle devleşen türden performans sergileyerek izleyenlerin de kalbini kazanıyor.
İlk olarak Yasak Elma dizisindeki 'Halit Can' olarak bebekliğine tanık olduğumuz Kuzey, Uzak Şehir'de de sevimliliğiyle tüm gözleri üzerine topluyor.
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Sette, kamera arkasında neşe saçan minik Kuzey her pozuyla gözlerden kalpler çıkarırken, öpülmelere de doyulamıyor.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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