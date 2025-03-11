Ukrayna ile Rusya Arasında Ateşkes İhtimali: Trump, Zelenskiy’i Yine Beyaz Saray’a Davet Edecek

Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes anlaşması için 'Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz.' dedi.

İki ülke arasındaki sürecin tam bir ateşkesle sonuçlanmasını umduğunu belirten Trump, 'Yani burada söz konusu olan tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder.' değerlendirmesini yaptı.