Ukrayna ile Rusya Arasında Ateşkes İhtimali: Trump, Zelenskiy’i Yine Beyaz Saray’a Davet Edecek
Ukrayna ile Rusya Arasında Ateşkes İhtimali: Trump, Zelenskiy’i Yine Beyaz Saray’a Davet Edecek
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Beyaz Saray ziyareti olaylı geçmişti. ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı JD Vance kameraların önünde Zelenskiy’i azarlamış, Ukrayna Cumhurbaşkanı Beyaz Saray’ı terk etmişti. Trump bugün yaptığı açıklamada Volodimir Zelenskiy’nin yeniden Beyaz Saray’a davet edileceğini söyledi. Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta da ateşkes ihtimalinin doğduğunu ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin kısa zamanda yeniden Beyaz Saray’a davet edileceğini de sözlerine ekledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın