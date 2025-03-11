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Ukrayna ile Rusya Arasında Ateşkes İhtimali: Trump, Zelenskiy’i Yine Beyaz Saray’a Davet Edecek

Ukrayna ile Rusya Arasında Ateşkes İhtimali: Trump, Zelenskiy’i Yine Beyaz Saray’a Davet Edecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.03.2025 - 23:48

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Beyaz Saray ziyareti olaylı geçmişti. ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı JD Vance kameraların önünde Zelenskiy’i azarlamış, Ukrayna Cumhurbaşkanı Beyaz Saray’ı terk etmişti. Trump bugün yaptığı açıklamada Volodimir Zelenskiy’nin yeniden Beyaz Saray’a davet edileceğini söyledi. Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta da ateşkes ihtimalinin doğduğunu ifade etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray’ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes anlaşması için 'Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz.' dedi.

İki ülke arasındaki sürecin tam bir ateşkesle sonuçlanmasını umduğunu belirten Trump, 'Yani burada söz konusu olan tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder.' değerlendirmesini yaptı.

Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin kısa zamanda yeniden Beyaz Saray’a davet edileceğini de sözlerine ekledi.

Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin kısa zamanda yeniden Beyaz Saray’a davet edileceğini de sözlerine ekledi.

Zelenskiy’nin son Beyaz Saray ziyaretinde, Trump, 'Ukrayna ateşkes için tavizler vermek zorunda kalacak” demiş, Zelenskiy ise bu söze 'Savaşı Putin başlattı, bedelini o ödemeli” yanıtını vermişti.

ABD Başkan Yardımcısı Vance ise 'Oval Ofis’e gelip bunu Amerikan medyasının önünde tartışmaya çalışmanızın saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Siz adam sıkıntısı çektiğiniz için zorunlu askerleri cepheye sürüyorsunuz. Başkan’a teşekkür etmelisiniz' ifadelerini kullanmıştı.

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Beyaz Saray’da yaşanan kavganın görüntüleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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