Evet/Hayır Testine Göre Yalnızlık Seni Güçlendirdi mi?

Yalnızlık senin gücünü de elinden almış! Belki bir zamanlar yalnızlık seni daha güçlü kıldı, ama zamanla seni içine çekip, tıpkı bir kuyu gibi derinleşmesine neden olmuş. O yalnızlık, bir süre sonra seni yalnızca dış dünyadan değil, kendi iç dünyandan da koparmış. İnsanların sana ulaşmaması, seni sevmesi ya da sana değer vermesi konusunda hissettiğin eksiklik, zamanla ruhunu yavaşça tüketmeye başlamış. Kendini kimseyle bağ kuramayacak kadar yalnız hissedince, içindeki enerjiyi kaybetmişsin gibi. O gücü, sevgiye, desteğe ve bağlantıya ihtiyacın olduğu için kaybetmiş olabilirsin. Yalnızlık, bazen çok uzun sürdüğünde, insanın içindeki en iyi yanları da gölgelemeye başlar; ümit, neşe, güven duygusu yerini karamsarlığa ve güvensizliğe bırakabilir. Belki şimdi o kaybolmuş gücü yeniden bulman gerek; tekrar dünyaya açılmak, başkalarına güvenmek ve yalnızlığı geride bırakmak… Çünkü yalnızlık seni alıp götürdüyse, yeniden bulman gereken en değerli şey, kendi içindeki o kaybolan gücün.