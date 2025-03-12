onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.03.2025 - 13:54

Halk TV programcısı ve sorumlu müdürü Serhan Asker için yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Serhan Asker “Ankara Adliyesi’ne geldim” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Halk TV programcısı ve sorumlu müdürü Serhan Asker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkında yakalama kararı çıkarıldığını söyledi.

Halk TV programcısı ve sorumlu müdürü Serhan Asker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkında yakalama kararı çıkarıldığını söyledi.

Asker, şunları kaydetti: 'Hakkımda yakalama kararı çıkarılmış. Avukatım sabah arayarak 'bugün hakkında yakalama kararı çıkarılmış' dedi. Avukatımla birlikte Ankara Adliyesi'ne geldim.'

twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın