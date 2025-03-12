Oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu Hakkında ‘Yalan Tanıklık’tan 2 Yıldan 4 Yıla Kadar Hapis İstemi
Oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu Hakkında ‘Yalan Tanıklık’tan 2 Yıldan 4 Yıla Kadar Hapis İstemi
Menajer Ayşe Barım soruşturması kapsamında ifade veren isimlerden olan oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında yalan tanıklık iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında “Yalan tanıklık” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemli iddianame düzenlendi.
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Menajer Ayşe Barım "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme yardım etme'" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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Sabah’tan Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre; soruşturma kapsamında Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun hapsi isteniyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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