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Rıza Kocaoğlu Kimdir? Rıza Kocaoğlu'nun Oyunculuk Kariyeri ve Rol Aldığı Yapımlar

Rıza Kocaoğlu Kimdir? Rıza Kocaoğlu'nun Oyunculuk Kariyeri ve Rol Aldığı Yapımlar

Rıza Kocaoğlu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.03.2025 - 14:06

Milyonların gönlüne taht kuran Ezel dizisinin Temmuz'u, Çukur dizisinin Aliço karakteri ve son dönemlerde İnci Taneleri'nin Nusret karakterine hayat veren yetenekli oyuncu Rıza Kocaoğlu, oyunculuğuyla izleyenlere keyif vermeye devam ediyor. 2001 yılında başladığı oyunculuk kariyeri boyunca pek çok film ve dizide rol alan Rıza Kocaoğlu, gösterdiği oyunculuk performasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Peki, Rıza Kocaoğlu kimdir? Rıza Kocaoğlu kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı? 

İşte, detaylar...

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Rıza Kocaoğlu Kimdir?

Rıza Kocaoğlu Kimdir?

Rıza Kocaoğlu, 19 Mart 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ünlü oyuncunun babası, 'Başbakan' mahlasıyla tanınan Göztepe'nin eski emigosu İsmail Kocaoğlu'dur. Rıza Kocaoğlu da tıpkı babası gibi fanatik bir Göztepelidir. 

Kocaoğlu, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Oyunculuk bölümünden mezun oldu ve hemen ardından beyaz perdedeki ilk rolü ile tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Rıza Kocaoğlu'nun Oyunculuk Kariyeri ve Aldığı Ödüller

Rıza Kocaoğlu'nun Oyunculuk Kariyeri ve Aldığı Ödüller

Rıza Kocaoğlu, oyunculuk kariyerine henüz 22 yaşındayken, yani 2001 yılında vizyona giren ünlü yönetmen Çağan Irmak imzalı 'Bana Şans Dile' adlı filmle adım attı. Filmde hayat verdiği Bahadır karakteri ile Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. 

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri kapsamında, Ormanlardan Hemen Önceki Gece adlı oyunda sergilediği oyunculukla, 'Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu' kategorisinde ödüle layık görüldü. Kürklü Merkür oyunu ile ise 12. Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu seçildi. 

Rıza Kocaoğlu'nun Rol Aldığı Tiyatro Oyunları 

  • Vur/Yağmala/Yeniden

  • Kürklü Merkür

  • Hakimiyeti Milliye Aş Evi

  • Gelin ile Kaynana

  • Bizans Düştü

  • Kibritin Ucunda

Rıza Kocaoğlu Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?

Rıza Kocaoğlu Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?

2001 yılında başladığı oyunculuk kariyerinde pek çok başarılı yapımda rol alan Rıza Kocaoğlu, Ezel dizisindeki Temmuz rolüyle adeta gönüllerde taht kurdu. Başarılı oyuncu Kaybedenler Kulübü, Organize İşler, Behzat Ç., Çukur, Meraklı Adamın 10 Günü serisi gibi yapımlarda da büyük başarı elde ederken, 2024 yılında seyirci ile buluşan İnci Taneleri dizisinde hayranlarının karşına çıkmaya devam ediyor. İşte, Rıza Kocaoğlu'nun rol aldığı dizi ve filmler: 

  • Adsız Aşıklar - Arda (2025) 

  • İnci Taneleri - Nusret (2024-Devam Ediyor)

  • Asaf - Nasuh (2024)

  • Esas Oğlan - Cenk (2024)

  • Tezgah - (2024)

  • Meraklı Adamın 10 Günü - Zeynel (2024) 

  • Kötü Adamın 10 Günü - Zeynel (2023

  • İyi Adamın 10 Günü - Zeynel (2023) 

  • Tamirhane - Müjdat (2022)

  • Tuzak - Güven Gümüşay (2022-2023)

  • Cezailer - Menderes (2022)

  • Zeytin Ağacı- Fikret (Fiko) (2022)

  • Menajerimi Ara - Kendisi (2020)

  • Ya İstiklal Ya Ölüm - İhsan Pere (2020)

  • Organize İşler 2: Sazan Sarmalı - Arıza Rıza (2019)

  • Kaybedenler Kulübü Yolda - Murat (2018)

  • Çukur - Aliço/Ali Çoban (2017-2021) 

  • Dünyanın En Güzel Kokusu 2 - Hakan (2017)

  • İçerde - Davut (2016-2017)

  • İstanbul Sokakları - Cemil (2016)

  • Dünyanın En Güzel Kokusu - Hakan (2017)

  • Filinta - Celal (2015)

  • Karadayı - Yasin Ulutaş (2012-2015)

  • Behzat Ç. Ankara Yanıyor - Pembo (2013)

  • Kuzey Güney - Ali Güntan (2011-2012)

  • Labirent - Haluk (2011)

  • Kaybedenler Kulübü - Murat (2011)

  • Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm - Pembo  (2011)

  • Av Mevsimi - Asit Ömer (2010)

  • Ezel - Temmuz Kocaoğlu (2010-2011)

  • Başka Semtin Çocukları - Neco (2009)

  • Sonsuz - Vedat (2009)

  • Elveda Rumeli - Hacı Ali (2009)

  • Elif - Oğuz (2008)

  • Ulak - Yakup (2008)

  • Sınıf - Cüneyt (2008)

  • Avrupa Yakası - Korsan Kitapçı (162. bölüm) (2008)

  • Emret Komutanım Şah Mat - Obsesif Tuncay (2007)

  • Kâbuslar Evi - Karanlıktan Gelen - Kerem (2006)

  • Organize İşler - Rıza (2005)

  • Gece Yürüyüşü - Metin (2004)

  • Ruhun Duymaz - Erdi (2004)

  • Yeni Hayat - (2001)

  • Bana Şans Dile - Bahadır (2001)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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