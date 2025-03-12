Rıza Kocaoğlu Kimdir? Rıza Kocaoğlu'nun Oyunculuk Kariyeri ve Rol Aldığı Yapımlar
Rıza Kocaoğlu Kimdir? Rıza Kocaoğlu'nun Oyunculuk Kariyeri ve Rol Aldığı Yapımlar
Milyonların gönlüne taht kuran Ezel dizisinin Temmuz'u, Çukur dizisinin Aliço karakteri ve son dönemlerde İnci Taneleri'nin Nusret karakterine hayat veren yetenekli oyuncu Rıza Kocaoğlu, oyunculuğuyla izleyenlere keyif vermeye devam ediyor. 2001 yılında başladığı oyunculuk kariyeri boyunca pek çok film ve dizide rol alan Rıza Kocaoğlu, gösterdiği oyunculuk performasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Peki, Rıza Kocaoğlu kimdir? Rıza Kocaoğlu kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı?
İşte, detaylar...
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Rıza Kocaoğlu Kimdir?
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Rıza Kocaoğlu'nun Oyunculuk Kariyeri ve Aldığı Ödüller
Rıza Kocaoğlu Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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