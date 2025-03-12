Rıza Kocaoğlu Kimdir? Rıza Kocaoğlu'nun Oyunculuk Kariyeri ve Rol Aldığı Yapımlar

Rıza Kocaoğlu, oyunculuk kariyerine henüz 22 yaşındayken, yani 2001 yılında vizyona giren ünlü yönetmen Çağan Irmak imzalı 'Bana Şans Dile' adlı filmle adım attı. Filmde hayat verdiği Bahadır karakteri ile Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri kapsamında, Ormanlardan Hemen Önceki Gece adlı oyunda sergilediği oyunculukla, 'Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu' kategorisinde ödüle layık görüldü. Kürklü Merkür oyunu ile ise 12. Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu seçildi.

Rıza Kocaoğlu'nun Rol Aldığı Tiyatro Oyunları