Halit Ergenç Kimdir, Kaç Yaşında? Halit Ergenç Kral Kaybederse'de Protez Saç mı Kullanıyor?

2007 yılında Gizem Soysaldı ile evlenen Ergenç, 2008 yılında boşandı.

2009 yılında Binbir Gece dizisinde partneri olan Bergüzar Korel ile evlenen Halit Ergenç'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu var.

Bu evlilikten Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin Ali, Han ve Leyla isimlerinde üç çocuğu var.