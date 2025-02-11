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Halit Ergenç Kimdir, Kaç Yaşında? Halit Ergenç Kral Kaybederse'de Protez Saç mı Kullanıyor?

Halit Ergenç Kimdir, Kaç Yaşında? Halit Ergenç Kral Kaybederse'de Protez Saç mı Kullanıyor?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.02.2025 - 21:56

Ekranların aranan yüzü Halit Ergenç, Star TV ekranlarında başlayan Kral Kaybederse ile yeniden izleyici karşısına çıktı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanan dizide Kenan Baran karakterine hayat veriyor. Merak uyandıran dizinin ardından Halit Ergenç'le ilgili sorular da araştırılmaya başlandı.

Halit Ergenç kimdir, kaç yaşında? Halit Ergenç'in kariyeri merak edilenler arasında. Ayrıca 'Halit Ergenç Kral Kaybederse'de protez saç mı kullanıyor?' sorusu da merak edilenler arasında. 

İşte, detaylar...

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Halit Ergenç Kimdir?

Halit Ergenç Kimdir?

30 Nisan 1970 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu, 55 yaşında. Lise yıllarında şarkı söylemeye ve vokalistlik yapmaya başlayan ünlü oyuncu, üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri bölümünde okumaya başladı. Ancak iki yıl eğitim aldıktan sonra bölümü bıraktı ve Mimar Sinan Üniversitesi'nde Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

Halit Ergenç Kariyeri

Halit Ergenç Kariyeri

1996'da Dormen Tiyatrosu'nda Kral ve Ben müzikalinde başrol oyuncusu olarak oyunculuğa başlayan Ergenç, aynı dönemde dizi oyunculuğuna da başladı.

Diziler:

  • 1994 – Gülşen Abi

  • 1996 – Köşe Kapmaca

  • 1996 – Tatlı Kaçıklar

  • 1996 – Gurbetçiler

  • 1997 – Böyle Mi Olacaktı

  • 1998 – Ölümün El Yazısı

  • 1999 – Direklerarası

  • 1999 – 2000 – Kara Melek

  • 2000 – Hiç Yoktan Aşk

  • 2000 – Sarı Evin Esrarı

  • 2001 – Dedem, Gofret ve Ben

  • 2001 – Cinlerle Periler

  • 2001 – Dadı

  • 2002 – Kumsaldaki İzler

  • 2002 – Azad

  • 2002 – Zeybek Ateşi

  • 2003 – Baba

  • 2003 – Şapkadan Babam Çıktı

  • 2003 – Esir Şehrin İnsanları

  • 2003 – 2004 – Zerda

  • 2004 – 2006 – Aliye

  • 2006 – 2009 – Binbir Gece

  • 2011 – 2014 – Muhteşem Yüzyıl

  • 2016 – 2018 – Vatanım Sensin

  • 2017 – İklim Meselesi

  • 2020 – Babil

  • 2020 – Rise of Empires: Ottoman

  • 2021 – Azizler

  • 2024 – Yarın Yokmuş Gibi

  • 2024 - Adsız Aşıklar

  • 2025 - Kral Kaybederse

Filmler:

  • Maste eshgh

  • 2004 – Okul

  • 2005 – The Net 2.0

  • 2005 – Babam ve Oğlum

  • 2006 – Tramvay

  • 2006 – İlk Aşk

  • 2008 – Devrim Arabaları

  • 2009 – Acı Aşk

  • 2010 – Dersimiz Atatürk

  • 2011 – Misafir

  • 2013 – Şarkı Söyleyen Kadınlar

  • 2016 – Ve Perde

  • 2016 – Ali ile Nino

  • 2017 – İstanbul Kırmızısı

  • 2019 – Kasablanka

  • 2024 – Mevlana Mest – i Aşk

Halit Ergenç Evli mi?

Halit Ergenç Evli mi?

2007 yılında Gizem Soysaldı ile evlenen Ergenç, 2008 yılında boşandı.

2009 yılında Binbir Gece dizisinde partneri olan Bergüzar Korel ile evlenen Halit Ergenç'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu var.

Bu evlilikten Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin Ali, Han ve Leyla isimlerinde üç çocuğu var.

Halit Ergenç Kral Kaybederse'de Protez mi Kullanıyor?

Halit Ergenç Kral Kaybederse'de Protez mi Kullanıyor?

Kral Kaybederse'de Kenan Baran karakterine hayat veren Halit Ergenç'in protez mi kullandığı yoksa peruk mu taktığı belirsiz ancak protez saç olduğu konusunda iddialar mevcut.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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