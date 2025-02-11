Merve Dizdar Kimdir, Kaç Yaşında? Kral Kaybederse Fadi Kimdir?
Merve Dizdar Kimdir, Kaç Yaşında? Kral Kaybederse Fadi Kimdir?
Son yılların en başarılı oyuncularından biri olarak görülen Merve Dizdar, Kral Kaybederse dizisiyle ekranlara döndü. Dizide Fadi karakterine hayat veren Merve Dizdar'ın yaşı ve kariyeri merak edildi. Dizide üniversite öğrencisini canlandırmasıyla birlikte Merve Dizdar aratılmaya başlandı.
Peki Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte Merve Dizdar'ın hayatı ve kariyeri.
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Merve Dizdar Kimdir?
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Merve Dizdar’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler
Merve Dizdar'ın Aldığı Ödüller ve Adaylıkları
Merve Dizdar Evli mi?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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