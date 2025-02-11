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Merve Dizdar Kimdir, Kaç Yaşında? Kral Kaybederse Fadi Kimdir?

Merve Dizdar Kimdir, Kaç Yaşında? Kral Kaybederse Fadi Kimdir?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.02.2025 - 21:20

Son yılların en başarılı oyuncularından biri olarak görülen Merve Dizdar, Kral Kaybederse dizisiyle ekranlara döndü. Dizide Fadi karakterine hayat veren Merve Dizdar'ın yaşı ve kariyeri merak edildi. Dizide üniversite öğrencisini canlandırmasıyla birlikte Merve Dizdar aratılmaya başlandı.

Peki Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte Merve Dizdar'ın hayatı ve kariyeri.

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Merve Dizdar Kimdir?

Merve Dizdar Kimdir?

25 Haziran 1986 yılında İzmir’de dünyaya gelen Merve Dizdar 38 yaşındadır. Ünlü oyuncu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk programında yüksek lisans yapan ünlü oyuncu, tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başladı.

'Bir Ses Böler Geceyi' filmiyle sinemaya adım atan ve burada Cem Davran ile rol alan Dizdar; Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra Masumlar Apartmanı, Magarsus, Ömer dizilerinde rol aldı. Yeni sezonda ise Kral Kaybederse ile ekranlara döndü.

Merve Dizdar’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Merve Dizdar’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

FİLMLER:

  • 2021 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?

  • 2020 Eltilerin Savaşı

  • 2019 - Bir Aşk İki Hayat 

  • 2016 - Yok Artık 2 

  • 2017 - Organik Aşk Hikayeleri

  • 2017 - Körfez

  • 2018 - Batlır

  • 2013 - Mandıra Filozofu 

  • 2012 Bir Ses Böler Geceyi 

  • 2022 Kar ve Ayı

  • 2022 Tamirhane

  • 2023 Kuru Otlar Üstüne

DİZİLER:

  • 2025: Kral Kaybederse

  • 2022-2024: Erşan Kuneri

  • 2023-2024: Ömer

  • 2023: Magarsus

  • 2021 - Kırmızı Oda

  • 2020 - Masumlar Apartmanı 

  • 2020 - Mucize Doktor

  • 2017-2018 - Vatanım Sensin 

  • 2017 - Yüz Yüze 

  • 2015-2016 – Kertenkele 

  • 2015 - Kırgın Çiçekler 

  • 2015 - Beş Kardeş 

  • 2014 - Çılgın Dershane Üniversitede 

  • 2013-2014 – Doksanlar 

  • 2012 - İnsanlar Alemi

  • 2010-2011 - Kavak Yelleri

  • 2022 Erşan Kuneri

  • 2023 - Ömer 

  • 2023 Magarsus

Merve Dizdar'ın Aldığı Ödüller ve Adaylıkları

Merve Dizdar'ın Aldığı Ödüller ve Adaylıkları

  • 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu

  • 22. Sadri Alışık Ödülleri - Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu 

  • 17. Direklerarası Seyirci Ödülleri - En İyi Küçük Salon Kadın Oyuncu

  • 21. Afife Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

  • 3. Uluslararası İzmir Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

  • YEKÜV Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri - Yetenekli Genç Tiyatro Sanatçısı

  • Eğitim Bilimleri Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu Ödülleri

  • 9. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri - En İyi TV Yardımcı Kadın Oyuncu

  • 5. Premios PRODU - Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu

  • 47. Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

  • 4. Uluslararası İzmir Film Festivali - TV Dizisi En İyi Kadın Oyuncu

  • GQ Türkiye Men of The Year - Yılın Kadını

  • 76. Cannes Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu

Merve Dizdar Evli mi?

Merve Dizdar Evli mi?

Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında evlendi. Bir süre sonra yollarını ayırma kararı alan çift, 2021 yılında boşandı. Dizdar, 2024 yılında Cihan Ayger'le dünyaevine girdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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