Osmanlı Hanedan Üyesi Kenize Murad'ın CIA İlişkisi Ortaya Çıktı

Murad teklifi kabul etmesinin nedenini CIA'in sol görüşlü gazetecileri nasıl işe aldığını görmesi ve kitabı için malzeme çıkarması için olduğunu öne sürüyor. Ancak korktuğundan bu düşüncesinden vazgeçtiğini de belirtiyor. 6 yıllık muhbirlik kaydını ise bürokratik bir hata olarak yorumluyor.“Aptal olduğumu ve korkunç bir intikam riski almadan CIA hakkında yazamayacağımı fark ettim. Onlara, onlar için çalışabileceğime inandırarak bir oyun oynadığımı bile söylememeliydim. Hatta adamla yüzleşmekten bile korkuyordum, bu yüzden üzgünmüş gibi davranarak, yapabileceğimi düşündüğümü ama yapamadığımı söyleyen bir mektup gönderdim. Hayatımda hiçbir zaman bir Amerikan gizli servisi için çalışmadım veya çalışmayı düşünmedim.”