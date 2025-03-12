Osmanlı Hanedan Üyesi Kenize Murad'ın CIA İlişkisi Ortaya Çıktı
Osmanlı Hanedan Üyesi Kenize Murad'ın CIA İlişkisi Ortaya Çıktı
Osmanlı hanedanı üyelerinin büyük kısmı yurt dışında birbirlerinden farklı hayatlar sürdü. Hayat onları farklı mesleklere ve kariyerlere götürdü. 5. Murad'ın torunu Kenize Murad da zorlu geçen çocukluk ve gençlik yıllarının ardından ünlü bir yazar oldu. Ancak İngiliz The Times'ın ortaya çıkardığı belgelere ve iddialara göre Murad bir dönem Amerikan istihbarat servisi CIA adına muhbirlik yapmıştı.
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The Times'ın aktardığına göre ünlü yazar 1973 yılında CIA tarafından “UNPOLO/1” kod adıyla muhbir olarak görevlendirildi.
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Ünlü yazar gençlik yıllarında uzmanlık alanı olan Ortadoğu üzerine gazetecilik faaliyetleri yürütüyordu.
Ancak The Times'ın iddiasına göre Kenize Murad bu görevde 73-79 yılları arası olmak üzere 6 yıl devam etti.
Ancak Times'ın ulaştığı belgede ilginç bir detay var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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