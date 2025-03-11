ÇYDD Sedat Peker'in Katkı Sunduğu İzzet Çapa'nın Bağışını Reddetti

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, kurulduğu günden bugüne 36 yıldır, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve toplum hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır.

ÇYDD olarak, derneğimize gelen bağış önerilerini kabul ederken evrensel hukuk ilkelerine, insan haklarına ve derneğimizin temel değerlerine uygunluğu gözetmekteyiz. Bu doğrultuda, bağışçıların geçmiş faaliyetleri ve kamuoyundaki etkileri de dikkate alınmaktadır.

Derneğimize, kitap telif gelirlerinin bağışlanmak istenmesi durumunda kitap, yayın kurulumuzca incelenmekte ve uygun görülürse bağışçı ile bu konuda sözleşme yapılmaktadır.

Bu doğrultuda iş insanı ve yazar İzzet Çapa’nın kitabının telif gelirini derneğimize bağışlamak istediği kitabın yayınevi tarafından tarafımıza sözlü olarak bildirilmiştir. Sayın Çapa’nın ve bağlı olduğu yayınevinin sözlü talebi doğrultusunda yayınevi temsilcisi ve İzzet Çapa’ya, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ayşe Yüksel ile görüşmeleri için 10 Mart pazartesi günü saat 14.00’a randevu verilmiştir.

Süreç olumlu biçimde ilerlerken, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, sayın Çapa tarafından sosyal medya aracılığıyla, kitaptan toplu şekilde satın alımların olduğu ve satın alan kişinin adı verilerek elde edilen gelirin derneğimize bağışlanacağı ifade edilmiştir. Bu paylaşımdan sonra kitabı toplu olarak aldığı iddia edilen kişi ile derneğimizin temsil ettiği değerlerin örtüşmeyeceği ve bu bağışı kabul edemeyeceğimizi yayınevine net bir şekilde ifade etmemiz üzerine İzzet Çapa paylaşımını kaldırmıştır ancak bu paylaşım, sanki derneğimize bu bağış yapılmış ve derneğimiz bu bağışı almış şekilde sosyal medyada haber yapılmaya devam edilmiş, yazılı basında da haber olduğu görülmüştür. Yaşanan gelişmeler sonucunda derneğimizce verilen randevu da karşılıklı konuşarak iptal edilmiştir. Tüm bu gelişmeler yaşanırken ortada bir bağış sözleşmesi ve alınan bir bağış bulunmamaktadır.

Bu süreçte yayın evine yazar ile bir bağış sözleşmesi yapılamayacağı derneğimizce bildirilmiş ve bu konuda kısa bir açıklama yapılmıştır. Konunun detaylarını şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşmak istedik.

Saygılarımızla.