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ÇYDD Sedat Peker'in Katkı Sunduğu İzzet Çapa'nın Bağışını Reddetti

ÇYDD Sedat Peker'in Katkı Sunduğu İzzet Çapa'nın Bağışını Reddetti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.03.2025 - 13:17

İş insanı ve gazeteci İzzet Çapa gerek medyada gerek gece hayatında tanınan isimlerden biri. Çapa'nın yazdığı 'Bu Kitabı Tersten Okuyun' isimli kitap da geçtiğimiz günlerde satışa çıktı. İzzet Çapa kitabın tüm gelirlerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak Sedat Peker'in kitabı yüklü sayıda satın alması ÇYDD'nin bu bağışı reddetmesine neden oldu.

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İzzet Çapa son kitabının gelirlerini ÇYDD'ye ve kız çocuklarının eğitimine bağışlayacağını söylemişti ama işler istediği gibi gitmedi.

İzzet Çapa son kitabının gelirlerini ÇYDD'ye ve kız çocuklarının eğitimine bağışlayacağını söylemişti ama işler istediği gibi gitmedi.

Çapa bağışını reddeden ÇYDD hakkında şöyle bir açıklama yaptı;

"Bazen insanları anlamakta hakikaten güçlük çekiyorum…

"Bazen insanları anlamakta hakikaten güçlük çekiyorum…

Biliyorsunuz, yeni kitabım, ‘Bu Kitabı Tersten Okuyun’un tüm gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne ve kız çocuklarının eğitimine bağışladığımı söylemiştim…

Karınca kararınca bir yardımım olsun istemiştim…

Sonra, bu konulardaki hassasiyetini bildiğiniz Sedat Peker aradı ve benim minicik çabama, 5 bin kitap sipariş vererek bir katkı yaptı…

Malum o da iki kız babası…

Belli ki gönlünden kopmuş…

Buraya kadar her şey güzel, her şey gayet normal…

Buraya kadar her şey güzel, her şey gayet normal…

Ve fakat sonra Çağdaş Yaşamı Derneği, hiç anlamadığım bir şekilde bu bağışı kabul etmeyeceğini bildirdi…

Neymiş, mesele haber olduğu için kabul edemezlermiş…

Siz onu benim külahıma anlatın…

Ne diyeyim, kendi tercihleri…

Peki biz döner miyiz yolumuzdan; dönmeyiz elbette…

Tüm yazar gelirini Lösev’e bağışladım ben de…

Vesselam…'

Ardından Çapa bağış dekontunu paylaştı.

Ardından Çapa bağış dekontunu paylaştı.

ÇYDD ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Sedat Peker'in kurumun değerleriyle uyuşmadığı gerekçesiyle bağışı reddettiğini açıkladı.

ÇYDD ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Sedat Peker'in kurumun değerleriyle uyuşmadığı gerekçesiyle bağışı reddettiğini açıkladı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, kurulduğu günden bugüne 36 yıldır, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve toplum hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır.

ÇYDD olarak, derneğimize gelen bağış önerilerini kabul ederken evrensel hukuk ilkelerine, insan haklarına ve derneğimizin temel değerlerine uygunluğu gözetmekteyiz. Bu doğrultuda, bağışçıların geçmiş faaliyetleri ve kamuoyundaki etkileri de dikkate alınmaktadır.

Derneğimize, kitap telif gelirlerinin bağışlanmak istenmesi durumunda kitap, yayın kurulumuzca incelenmekte ve uygun görülürse bağışçı ile bu konuda sözleşme yapılmaktadır.

Bu doğrultuda iş insanı ve yazar İzzet Çapa’nın kitabının telif gelirini derneğimize bağışlamak istediği kitabın yayınevi tarafından tarafımıza sözlü olarak bildirilmiştir. Sayın Çapa’nın ve bağlı olduğu yayınevinin sözlü talebi doğrultusunda yayınevi temsilcisi ve İzzet Çapa’ya, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ayşe Yüksel ile görüşmeleri için 10 Mart pazartesi günü saat 14.00’a randevu verilmiştir.

Süreç olumlu biçimde ilerlerken, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, sayın Çapa tarafından sosyal medya aracılığıyla, kitaptan toplu şekilde satın alımların olduğu ve satın alan kişinin adı verilerek elde edilen gelirin derneğimize bağışlanacağı ifade edilmiştir. Bu paylaşımdan sonra kitabı toplu olarak aldığı iddia edilen kişi ile derneğimizin temsil ettiği değerlerin örtüşmeyeceği ve bu bağışı kabul edemeyeceğimizi yayınevine net bir şekilde ifade etmemiz üzerine İzzet Çapa paylaşımını kaldırmıştır ancak bu paylaşım, sanki derneğimize bu bağış yapılmış ve derneğimiz bu bağışı almış şekilde sosyal medyada haber yapılmaya devam edilmiş, yazılı basında da haber olduğu görülmüştür. Yaşanan gelişmeler sonucunda derneğimizce verilen randevu da karşılıklı konuşarak iptal edilmiştir. Tüm bu gelişmeler yaşanırken ortada bir bağış sözleşmesi ve alınan bir bağış bulunmamaktadır.

Bu süreçte yayın evine yazar ile bir bağış sözleşmesi yapılamayacağı derneğimizce bildirilmiş ve bu konuda kısa bir açıklama yapılmıştır. Konunun detaylarını şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşmak istedik.

Saygılarımızla.

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Çapa açıklama üzerine bir paylaşımda daha bulundu.

Çapa açıklama üzerine bir paylaşımda daha bulundu.

Karardan dolayı ÇYDD'yi tebrik edenler de var.

Karardan dolayı ÇYDD'yi tebrik edenler de var.
twitter.com

Kurucu Türkan Saylan'ın duruşuyla bunun çelişmediğini savunan da...

Kurucu Türkan Saylan'ın duruşuyla bunun çelişmediğini savunan da...
twitter.com

Peker'in avukatı Emre Olur ise bu karara tepkiliydi.

Peker'in avukatı Emre Olur ise bu karara tepkiliydi.

Ünlü gazeteci Uğur Dündar da kararı yanlış bulup Peker'i savundu.

Ünlü gazeteci Uğur Dündar da kararı yanlış bulup Peker'i savundu.
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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