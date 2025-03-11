ÇYDD Sedat Peker'in Katkı Sunduğu İzzet Çapa'nın Bağışını Reddetti
ÇYDD Sedat Peker'in Katkı Sunduğu İzzet Çapa'nın Bağışını Reddetti
İş insanı ve gazeteci İzzet Çapa gerek medyada gerek gece hayatında tanınan isimlerden biri. Çapa'nın yazdığı 'Bu Kitabı Tersten Okuyun' isimli kitap da geçtiğimiz günlerde satışa çıktı. İzzet Çapa kitabın tüm gelirlerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıklamıştı. Ancak Sedat Peker'in kitabı yüklü sayıda satın alması ÇYDD'nin bu bağışı reddetmesine neden oldu.
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İzzet Çapa son kitabının gelirlerini ÇYDD'ye ve kız çocuklarının eğitimine bağışlayacağını söylemişti ama işler istediği gibi gitmedi.
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"Bazen insanları anlamakta hakikaten güçlük çekiyorum…
Buraya kadar her şey güzel, her şey gayet normal…
Ardından Çapa bağış dekontunu paylaştı.
ÇYDD ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Sedat Peker'in kurumun değerleriyle uyuşmadığı gerekçesiyle bağışı reddettiğini açıkladı.
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Çapa açıklama üzerine bir paylaşımda daha bulundu.
Karardan dolayı ÇYDD'yi tebrik edenler de var.
Kurucu Türkan Saylan'ın duruşuyla bunun çelişmediğini savunan da...
Peker'in avukatı Emre Olur ise bu karara tepkiliydi.
Ünlü gazeteci Uğur Dündar da kararı yanlış bulup Peker'i savundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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