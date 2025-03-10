Huzurevi Sakinleri "Tekrar 21 Yaşında Olsaydınız Ne Yapardınız?" Sorularını Yanıtladı
Huzurevi Sakinleri "Tekrar 21 Yaşında Olsaydınız Ne Yapardınız?" Sorularını Yanıtladı
İnsanın yaşı ilerledikçe ister istemez geçmişi biraz daha didiklemeye, kararlarına o dönemki yaşanmışlıklarını gözden geçirmeye başlıyor. Huzurevlerinde kalan yaşlı insanlar ise yaşlarının verdiği tecrübeyle verdikleri kararların hayatlarını olumlu veya olumsuz nasıl etkilediğini bir akımla anlatıyor. Bir TikTok kullanıcısı da huzurevi sakinlerine 'Eğer tekrar 21 yaşında olsaydınız ne yapardınız veya yapmazdınız?' diye sordu. Pişmanlıklar, ukdeler, doğru kararlar bir hayat dersi niteliğinde sosyal medyada viral oldu.
Kaynak:dlklc.e
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Eğitim alamamış olmak pek çok kişinin içinde kalmış derin bir ukde.
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Bir de pişmanlık duymayanlar, verdikleri kararların arkasında duranlar var.
Seyahat yapmak, farklı yerleri görmüş olmayı isteyen Emrullah Bey'in yanıtı.
Necmiye Hanım da kararının arkasında duranlardan...
Detay vermek istemeyenler de var.
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Pişmanlıklar da her hayatın olmazsa olmazı...
Hayalini gerçekleştirememiş olanlar...
Çalışırdım diyen Azime Hanım.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Yaş 20 baba evinde oturuyorum evlenmeyeceğim ( şüpheli ) 😅 Ya tontonlar çok şekersiniz 💕
Yaş 20 iş bitmiş! 🤣