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Huzurevi Sakinleri "Tekrar 21 Yaşında Olsaydınız Ne Yapardınız?" Sorularını Yanıtladı

Huzurevi Sakinleri "Tekrar 21 Yaşında Olsaydınız Ne Yapardınız?" Sorularını Yanıtladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.03.2025 - 17:17

İnsanın yaşı ilerledikçe ister istemez geçmişi biraz daha didiklemeye, kararlarına o dönemki yaşanmışlıklarını gözden geçirmeye başlıyor. Huzurevlerinde kalan yaşlı insanlar ise yaşlarının verdiği tecrübeyle verdikleri kararların hayatlarını olumlu veya olumsuz nasıl etkilediğini bir akımla anlatıyor. Bir TikTok kullanıcısı da huzurevi sakinlerine 'Eğer tekrar 21 yaşında olsaydınız ne yapardınız veya yapmazdınız?' diye sordu. Pişmanlıklar, ukdeler, doğru kararlar bir hayat dersi niteliğinde sosyal medyada viral oldu.

Kaynak:dlklc.e

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Yaş 20 baba evinde oturuyorum evlenmeyeceğim ( şüpheli ) 😅 Ya tontonlar çok şekersiniz 💕

onur.ozdemir

Yaş 20 iş bitmiş! 🤣