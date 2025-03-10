Huzurevi Sakinleri "Tekrar 21 Yaşında Olsaydınız Ne Yapardınız?" Sorularını Yanıtladı

İnsanın yaşı ilerledikçe ister istemez geçmişi biraz daha didiklemeye, kararlarına o dönemki yaşanmışlıklarını gözden geçirmeye başlıyor. Huzurevlerinde kalan yaşlı insanlar ise yaşlarının verdiği tecrübeyle verdikleri kararların hayatlarını olumlu veya olumsuz nasıl etkilediğini bir akımla anlatıyor. Bir TikTok kullanıcısı da huzurevi sakinlerine 'Eğer tekrar 21 yaşında olsaydınız ne yapardınız veya yapmazdınız?' diye sordu. Pişmanlıklar, ukdeler, doğru kararlar bir hayat dersi niteliğinde sosyal medyada viral oldu.

Kaynak:dlklc.e