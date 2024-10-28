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Ders Gibi Cevapalar: Huzurevinde Kalan İnsanlara "Tekrar 21 Yaşında Olsaydınız Ne Yapardınız" Sorusu Soruldu

Ders Gibi Cevapalar: Huzurevinde Kalan İnsanlara "Tekrar 21 Yaşında Olsaydınız Ne Yapardınız" Sorusu Soruldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
28.10.2024 - 21:19

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Hayatın akışında, aldığımız tavsiyelere kulak asmak çoğu zaman zor olabilir. Bu durum, yaşadığımız anın içindeyken, belirli bir durumun veya olayın karmaşıklığına dair tam bir kavrayışa sahip olamamamızdan kaynaklanır. Ancak, bu durumun zorluğu, tavsiyelere kulak asmanın değerini veya önemini azaltmaz. Bize daha iyi bir anlayış ve perspektif kazandıracak ve hayatımızı daha da zenginleştirecek bu tavsiyeler, özellikle yeri geldiğinde her birimize 'keşke' dedirtiyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@cezmikalorife...
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Huzurevinde kalan insanlara "Tekrar 21 yaşında olsaydınız ne yapmak isterdiniz?" sorusu soruldu.

Huzurevinde kalan insanlara "Tekrar 21 yaşında olsaydınız ne yapmak isterdiniz?" sorusu soruldu.

Gelen cevaplar, henüz yolun başında olanlar için ilham kaynağı oldu.

Gelen cevaplar, henüz yolun başında olanlar için ilham kaynağı oldu.

İşte o video;

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