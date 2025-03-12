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Ece Gürel’in Babasından Müge Anlı’nın Programında Flaş İddia: “Biri Gelip Kızımı Aldı Sonra Geri Getirdi”

Ece Gürel’in Babasından Müge Anlı’nın Programında Flaş İddia: “Biri Gelip Kızımı Aldı Sonra Geri Getirdi”

Müge Anlı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.03.2025 - 11:39 Son Güncelleme: 12.03.2025 - 11:49

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in ölümünün üzerindeki sır bulutları bir türlü dağılmıyor. Kaybolduktan sonra 4 gün boyunca Belgrad Ormanı’nda kalan Ece Gürel’in babası Muharrem Koçoğlu Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılarak Ece’nin kaybolduktan sonraki 4 gün ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in babası Muharrem Koçoğlu Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in babası Muharrem Koçoğlu Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çarpıcı açıklamalarda bulunan baba Muharrem Koçoğlu, kızı Ece Gürel’in kaybolduktan sonra 4 gün boyunca orada kalamayacağını, AFAD ekiplerinin o alanı defalarca aradığını ama neden bulamadığını merak ettiğini söyleyerek bugün savcılığa o gün ile ilgili olarak dilekçe vereceklerini belirtti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan baba Muharrem Koçoğlu şu açıklamaları yaptı:

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan baba Muharrem Koçoğlu şu açıklamaları yaptı:

AFAD ekipleri, diğer ekipler o alanları hep aradı, çapraz tarama yapıldı, termallerle arandı bölge. Uçmadı ya bu kız. 4 günde neden bulunamadı. “Bu 4 günle ilgili bugün dilekçe vereceğiz.

Benim kızım hiçbir şey yapmasa 112’yi arardı, navigasyonu açar bulurdu yolunu. Benim aklım almıyor artık, o kız orada kesinlikle kalamaz, biri geldi aldı bu kızı sonra geri getirdi diye düşünüyorum. 

Benim kızım orada kalamaz, çıkmaz benim kızım oralara. Benim kızımın her hareketinden haberim olurdu. Daha iki gün önce arkadaşıyla buluştu ondan bile haberim var. Sezer’den çok ben onu kontrol eden bir insanım. Bizim ailede bağımlılık var. Oğlumla da her gün mutlaka konuşuruz. Benim kızım ayin yapmaya gitmedi oraya kafasını dağıtmaya gitti.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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