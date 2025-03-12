Ece Gürel’in Babasından Müge Anlı’nın Programında Flaş İddia: “Biri Gelip Kızımı Aldı Sonra Geri Getirdi”
Ece Gürel’in Babasından Müge Anlı’nın Programında Flaş İddia: “Biri Gelip Kızımı Aldı Sonra Geri Getirdi”
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in ölümünün üzerindeki sır bulutları bir türlü dağılmıyor. Kaybolduktan sonra 4 gün boyunca Belgrad Ormanı’nda kalan Ece Gürel’in babası Muharrem Koçoğlu Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılarak Ece’nin kaybolduktan sonraki 4 gün ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in babası Muharrem Koçoğlu Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan baba Muharrem Koçoğlu şu açıklamaları yaptı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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