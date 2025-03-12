Ece Gürel’in Babasından Müge Anlı’nın Programında Flaş İddia: “Biri Gelip Kızımı Aldı Sonra Geri Getirdi”

“AFAD ekipleri, diğer ekipler o alanları hep aradı, çapraz tarama yapıldı, termallerle arandı bölge. Uçmadı ya bu kız. 4 günde neden bulunamadı. “Bu 4 günle ilgili bugün dilekçe vereceğiz.

Benim kızım hiçbir şey yapmasa 112’yi arardı, navigasyonu açar bulurdu yolunu. Benim aklım almıyor artık, o kız orada kesinlikle kalamaz, biri geldi aldı bu kızı sonra geri getirdi diye düşünüyorum.

Benim kızım orada kalamaz, çıkmaz benim kızım oralara. Benim kızımın her hareketinden haberim olurdu. Daha iki gün önce arkadaşıyla buluştu ondan bile haberim var. Sezer’den çok ben onu kontrol eden bir insanım. Bizim ailede bağımlılık var. Oğlumla da her gün mutlaka konuşuruz. Benim kızım ayin yapmaya gitmedi oraya kafasını dağıtmaya gitti.”