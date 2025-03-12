Ece Gürel'in Eşi Sezer Gürel, Instagram Hesabında Yer Alan Grabovoi Sayılarıyla İlgili Konuştu!

Ece Gürel'in ölümünün ardından eşi Sezer Gürel'in Instagram hesabındaki sayılar dikkat çekmişti. Sezer Gürel, Grabovoi sayıları olarak bilinen bu sayılarla ilgili canlı yayında açıklama yaptı. Sayıları eşi Ece Gürel'in eklediğini dile getiren Sezer Gürel;

'Şanslı numaralar dedi, hiç de bilmem anlamam. Kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Astronomi dersleri aldığı için şanslı olduğunu söylerdi. Cadılık kursu gibi şeylere şahit olmadım. Ben çok ilgilenmediğim için bu tarz konularda eşim sosyal medyama yazarken çok ilgilenmedim. (Eşinizin de sosyal medyasında var mıydı sorusuna) Bilmiyorum, belki de vardır. Çok eski bir olay bu. Belki de kendinden sildi.' dedi.

Annesi ise, 'Bu numaraların Bir anlamı var, numaraları kodluyorlar. Bunun için şunun için kullanılıyor diye. Anne olumlama yap şu numaraları söyle derdi.' dedi.