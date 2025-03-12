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Ece Gürel'in Eşi Sezer Gürel, Instagram Hesabında Yer Alan Grabovoi Sayılarıyla İlgili Konuştu!

Ece Gürel'in Eşi Sezer Gürel, Instagram Hesabında Yer Alan Grabovoi Sayılarıyla İlgili Konuştu!

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.03.2025 - 11:21

2 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel, canlı olarak bulunmasının ardından geçirdiği hipotermiye bağlı olarak hastanede hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından Ece Gürel'in astrolojiye ilgi duyduğu, tarot falı baktığı, kurşun döktüğü öğrenilmişti. Cadılık eğitimi aldığı iddialarının ardından gündeme spiritüel inanışları sebebiyle mi ölüme gittiği ihtimali konuşulmaya başlandı.

Bu süreçte eşi Sezer Gürel'in Instagram hesabında yer alan Grabovoi sayılarının ne anlama geldiği de merak edildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Sezer Gürel ile Ece'nin anne ve babası sayılar hakkında konuştular.

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2 Mart günü Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel, kaybolmasının üstünden geçen 4. günde yarı baygın olarak bulunmuştu.

2 Mart günü Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel, kaybolmasının üstünden geçen 4. günde yarı baygın olarak bulunmuştu.

Hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Ece Gürel, bulunmasından bir gün sonra hayatını kaybetmişti. Adli tıp raporuna göre Gürel, hiportermiye bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Ölümünün ardından Ece Gürel'in spiritüel eylemlere ilgi duyduğu ortaya çıkmıştı.

Ölümünün ardından Ece Gürel'in spiritüel eylemlere ilgi duyduğu ortaya çıkmıştı.

Astrolojiye ilgi duyan Gürel'in tarot falı baktığı, kurşun döktüğü ve hatta cadılık eğitimi aldığı iddia edilmişti. 'Hocası' Hale Özen iddialara Instagram hesabından cevap vermiş ve bu süreçte 'Sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına alınmıştı.

Ece Gürel'in ölümünü şüpheli bulan ailesi, bugün yeniden Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.

Ece Gürel'in ölümünü şüpheli bulan ailesi, bugün yeniden Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.

Ece Gürel'in ölümünün ardından eşi Sezer Gürel'in Instagram hesabındaki sayılar dikkat çekmişti. Sezer Gürel, Grabovoi sayıları olarak bilinen bu sayılarla ilgili canlı yayında açıklama yaptı. Sayıları eşi Ece Gürel'in eklediğini dile getiren Sezer Gürel;

'Şanslı numaralar dedi, hiç de bilmem anlamam. Kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Astronomi dersleri aldığı için şanslı olduğunu söylerdi. Cadılık kursu gibi şeylere şahit olmadım. Ben çok ilgilenmediğim için bu tarz konularda eşim sosyal medyama yazarken çok ilgilenmedim. (Eşinizin de sosyal medyasında var mıydı sorusuna) Bilmiyorum, belki de vardır. Çok eski bir olay bu. Belki de kendinden sildi.' dedi.

Annesi ise, 'Bu numaraların Bir anlamı var, numaraları kodluyorlar. Bunun için şunun için kullanılıyor diye. Anne olumlama yap şu numaraları söyle derdi.' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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