Ece Gürel'in Eşi Sezer Gürel, Instagram Hesabında Yer Alan Grabovoi Sayılarıyla İlgili Konuştu!
Ece Gürel'in Eşi Sezer Gürel, Instagram Hesabında Yer Alan Grabovoi Sayılarıyla İlgili Konuştu!
2 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel, canlı olarak bulunmasının ardından geçirdiği hipotermiye bağlı olarak hastanede hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından Ece Gürel'in astrolojiye ilgi duyduğu, tarot falı baktığı, kurşun döktüğü öğrenilmişti. Cadılık eğitimi aldığı iddialarının ardından gündeme spiritüel inanışları sebebiyle mi ölüme gittiği ihtimali konuşulmaya başlandı.
Bu süreçte eşi Sezer Gürel'in Instagram hesabında yer alan Grabovoi sayılarının ne anlama geldiği de merak edildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Sezer Gürel ile Ece'nin anne ve babası sayılar hakkında konuştular.
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2 Mart günü Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel, kaybolmasının üstünden geçen 4. günde yarı baygın olarak bulunmuştu.
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Ölümünün ardından Ece Gürel'in spiritüel eylemlere ilgi duyduğu ortaya çıkmıştı.
Ece Gürel'in ölümünü şüpheli bulan ailesi, bugün yeniden Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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