Nükhet Duru ve Nilgün Belgün’ün “Bir Erkekte Ne Olmasını İstersiniz?” Sorusuna Verdiği Cevaplar X Gündeminde!
Nükhet Duru ve Nilgün Belgün’ün “Bir Erkekte Ne Olmasını İstersiniz?” Sorusuna Verdiği Cevaplar X Gündeminde!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=1NLqR...
Nükhet Duru Nilgün Belgün ve Saba Tümer ‘Kaynat Bakalım’ isimli gösterilerini 8 Mart Kadınlar Günü’nde gerçekleştirmelerinin ardından bir YouTube kanalına verdikleri röportajla gündem oldular. Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer ile yaptığı şovla ve danslarıyla günlerdir manşetlerden düşmüyor.
Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sunduğu programa konuk olan ünlü isimler ise yaptıkları açıklamalarla adlarından bahsettirdi. Birbirinden ikonik açıklamalarda bulunan ünlü isimlerin erkek tercihleri ve yorumları sosyal medya gündemine oturdu. Gelin o anlara ve sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte bakalım.
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Ünlü sanatçı Nükhet Duru, 'Ben Sana Vurgunum' ve 'Aşık Oluyorum Eyvah' gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınırken, Nilgün Belgün ve Saba Tümer ile birlikte katıldığı programla da dikkatleri üzerine çekti.
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Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer, "Kaynat Bakalım" isimli şovlarını 8 Mart Kadınlar Günü'nde gerçekleştirerek seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.
Hürriyet’ten Hakan Gence’nin programına konuk olan Saba Tümer, Nükhet Duru ve Nilgün Belgün'ün her bir sözü ayrı olay oldu.
İrem Derici başta olmak üzere X kullanıcılarının tepkilerine gelin birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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