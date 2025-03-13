Nükhet Duru ve Nilgün Belgün’ün “Bir Erkekte Ne Olmasını İstersiniz?” Sorusuna Verdiği Cevaplar X Gündeminde!

Nükhet Duru Nilgün Belgün ve Saba Tümer ‘Kaynat Bakalım’ isimli gösterilerini 8 Mart Kadınlar Günü’nde gerçekleştirmelerinin ardından bir YouTube kanalına verdikleri röportajla gündem oldular. Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer ile yaptığı şovla ve danslarıyla günlerdir manşetlerden düşmüyor.

Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sunduğu programa konuk olan ünlü isimler ise yaptıkları açıklamalarla adlarından bahsettirdi. Birbirinden ikonik açıklamalarda bulunan ünlü isimlerin erkek tercihleri ve yorumları sosyal medya gündemine oturdu. Gelin o anlara ve sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte bakalım.