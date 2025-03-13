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Nükhet Duru ve Nilgün Belgün’ün “Bir Erkekte Ne Olmasını İstersiniz?” Sorusuna Verdiği Cevaplar X Gündeminde!

Nükhet Duru ve Nilgün Belgün’ün “Bir Erkekte Ne Olmasını İstersiniz?” Sorusuna Verdiği Cevaplar X Gündeminde!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.03.2025 - 12:18

Nükhet Duru Nilgün Belgün ve Saba Tümer ‘Kaynat Bakalım’ isimli gösterilerini 8 Mart Kadınlar Günü’nde gerçekleştirmelerinin ardından bir YouTube kanalına verdikleri röportajla gündem oldular. Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer ile yaptığı şovla ve danslarıyla günlerdir manşetlerden düşmüyor.

Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sunduğu programa konuk olan ünlü isimler ise yaptıkları açıklamalarla adlarından bahsettirdi. Birbirinden ikonik açıklamalarda bulunan ünlü isimlerin erkek tercihleri ve yorumları sosyal medya gündemine oturdu. Gelin o anlara ve sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=1NLqR...
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Ünlü sanatçı Nükhet Duru, 'Ben Sana Vurgunum' ve 'Aşık Oluyorum Eyvah' gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınırken, Nilgün Belgün ve Saba Tümer ile birlikte katıldığı programla da dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü sanatçı Nükhet Duru, 'Ben Sana Vurgunum' ve 'Aşık Oluyorum Eyvah' gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınırken, Nilgün Belgün ve Saba Tümer ile birlikte katıldığı programla da dikkatleri üzerine çekti.

Son zamanlarda sık sık sahnelerde gördüğümüz Nükhet Duru'nun dansları ve sahne şovları gündeme oturuyor. Kendine has dans figürleriyle izleyicileri eğlendiren Nükhet Duru'nun bu eğlenceli anları, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. 70 yaşındaki ünlü sanatçının enerjisi ve sahnedeki genç ruhu adeta 'Yıllara meydan okuyor' dedirtiyor.

Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer, "Kaynat Bakalım" isimli şovlarını 8 Mart Kadınlar Günü'nde gerçekleştirerek seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer, "Kaynat Bakalım" isimli şovlarını 8 Mart Kadınlar Günü'nde gerçekleştirerek seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

Bu özel gün için hazırlanan şovda, üç ünlü isim, kadınlara dair eğlenceli anekdotlar ve günümüz ilişkilerine dair mizahi yorumlarla izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Hem samimi sohbetleri hem de neşeli halleriyle geceye damga vurdular.

Yapımını BKM’nin üstlendiği şovda, 'kaynatan' olarak bilinen üç kadın, kendi hayatlarına dair anılarını ve günümüz ilişkilerine dair gözlemlerini mizahi bir dille seyircilere aktarıyor. Saba Tümer, Nilgün Belgün ve Nükhet Duru, sahnede hiç kimsenin bilmediği sırlarını, aşklarını, vazgeçişlerini ve unutulmaz maceralarını içten bir şekilde itiraf ediyorlar. Bu samimi paylaşımlar, izleyicilere hem güldürüyor hem de ortaya eğlenceli görüntüler çıkıyor.

Hürriyet’ten Hakan Gence’nin programına konuk olan Saba Tümer, Nükhet Duru ve Nilgün Belgün'ün her bir sözü ayrı olay oldu.

Hürriyet’ten Hakan Gence’nin programına konuk olan Saba Tümer, Nükhet Duru ve Nilgün Belgün'ün her bir sözü ayrı olay oldu.

Program sırasında birbirinden olay yaratan ifadeler kullanan üçlünün sorulara verdiği yanıtlar birer birer gündem oldu. Nükhet Duru ile Nilgün Belgün’ün “Bir erkekte ne olmasını istersiniz?” sorusuna verdiği 'Fiziği çirkin olana ‘günaydın’ demem.' 'Ben 40'ından sonrasına ‘günaydın’ demem.' sözleri X'i resmen salladı!

Nükhet Duru erkek tercihlerini sıralarken 'Hayat çok kısa eğlenceli olsun, ben kendimle çıkıyorum çok mutluyum' şeklinde konuştu. Kıvanç Tatlıtuğ'u beğendiğini söyleyen isim 'Boğaz manzarası gibi evladım, rengarenk' ifadelerini kullandı.

İrem Derici başta olmak üzere X kullanıcılarının tepkilerine gelin birlikte bakalım:

İrem Derici başta olmak üzere X kullanıcılarının tepkilerine gelin birlikte bakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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