Aslıhan Malbora Sevgilisi Çağatay Ulusoy'un Kendisini Havaalanının Ortasında Bırakıp Gitmesi Hakkında Konuştu
Paris Moda Haftası'na akın eden ünlü isimler birer biere ükleye dönmeye başladı bildiğiniz gibi. Havaalanlarında kendilerini bekleyen muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlülerin röportajları da ayrı olay oluyor. Geçtiğimiz gün Afra Saraçoğlu'nun cevapları manşetlere yerleşirken şimdi de Aslıhan Malbora kameralara yakalandı.
Geçtiğimiz aylarda Kübra dizisinde rol arkadaşı olduğu yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'la birlikte olduğunu öğrendiğimiz Malbora'nın başına talihsiz bir olay gelmişti. Kameralara yakalanan isim sevgilisini havaalanında yalnız bırakınca goygoyseverlere de baya bir malzeme çıkmıştı. Posta Gazete'sinden Tolga Bozduman'ın haberine göre, Aslıhan Malbora muhabirlerin o güne dair sorularını yanıtladı ve Ulusoy'un Demet Özdemir'le partnerliği hakkında konuştu. Gelin detaylara birlikte bakalım!
Geçtiğimiz ay magazin manşetleri Çağatay Ulusoy'un Aslıhan Malbora ile aşk yaşadığı iddialarıyla bir hayli çalkalanmıştı.
Paris Moda Haftası'na katılan ünlü isimlerden biri olan Aslıhan Malbora dönüşte magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.
Başrolünü oynayacağı Eşref Rüya dizisine hazırlanan Çağatay Ulusoy Demet Özdemir'le başlayacakları yeni proje için de merakları artırmaya devam diyor.
Siz bu ikili hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın