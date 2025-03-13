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Aslıhan Malbora Sevgilisi Çağatay Ulusoy'un Kendisini Havaalanının Ortasında Bırakıp Gitmesi Hakkında Konuştu

Aslıhan Malbora Sevgilisi Çağatay Ulusoy'un Kendisini Havaalanının Ortasında Bırakıp Gitmesi Hakkında Konuştu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.03.2025 - 10:01

Paris Moda Haftası'na akın eden ünlü isimler birer biere ükleye dönmeye başladı bildiğiniz gibi. Havaalanlarında kendilerini bekleyen muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlülerin röportajları da ayrı olay oluyor. Geçtiğimiz gün Afra Saraçoğlu'nun cevapları manşetlere yerleşirken şimdi de Aslıhan Malbora kameralara yakalandı.

Geçtiğimiz aylarda Kübra dizisinde rol arkadaşı olduğu yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'la birlikte olduğunu öğrendiğimiz Malbora'nın başına talihsiz bir olay gelmişti. Kameralara yakalanan isim sevgilisini havaalanında yalnız bırakınca goygoyseverlere de baya bir malzeme çıkmıştı. Posta Gazete'sinden Tolga Bozduman'ın haberine göre, Aslıhan Malbora muhabirlerin o güne dair sorularını yanıtladı ve Ulusoy'un Demet Özdemir'le partnerliği hakkında konuştu. Gelin detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/cagat...
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Geçtiğimiz ay magazin manşetleri Çağatay Ulusoy'un Aslıhan Malbora ile aşk yaşadığı iddialarıyla bir hayli çalkalanmıştı.

Geçtiğimiz ay magazin manşetleri Çağatay Ulusoy'un Aslıhan Malbora ile aşk yaşadığı iddialarıyla bir hayli çalkalanmıştı.

Uzun süredir birlikte olduğu Sarışın'la ilişkisini bitirme kararı alan Çağatay Ulusoy'un Kübra dizisinde başrolü paylaştığı Aslıhan Malbora ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. 

Ardından iddialar çorap söküğü gibi gelmiş ikilinin uzun süredir. birlikte olduğu ortaya çıkmış hatta yılbaşı tatili için gittikleri Barcelona dönüşü çifti kameramanlar karşılamıştı. İlişkileri ortaya çıktığından beri ilk kez birlikte kameralara yakalanan Malbora ve Ulusoy'un halleri ise manşetlere yerleşmişti.

Çağatay Ulusoy'un Aslıhan Malbora'yı ellerinde valizlerle bir başına bıraktığı ve kendisinin ne yapacağını bilemediği anlar da dillere fena düşmüştü.

Paris Moda Haftası'na katılan ünlü isimlerden biri olan Aslıhan Malbora dönüşte magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Paris Moda Haftası'na katılan ünlü isimlerden biri olan Aslıhan Malbora dönüşte magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Posta'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre, ilişkisi hakkında konuşan isim havaalanı olayının ardından ayrıldıkları düşünülürken “İlişkimiz gayet güzel gidiyor, hiçbir problem yok, her şey yolunda” şeklinde konuştu. 

Malbora, 'sevgilisinin kendisini havalimanında bırakıp gittiği' yönündeki haberler sorulduğunda da gülerek 'Bence bunu kendi aranızda tartışın. Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dışarıdan görünen her şey her zaman gerçek olmayabilir, ama daha fazla ayrıntı vermek istemiyorum.' ifadeleriyle cevap verdi.

Başrolünü oynayacağı Eşref Rüya dizisine hazırlanan Çağatay Ulusoy Demet Özdemir'le başlayacakları yeni proje için de merakları artırmaya devam diyor.

Başrolünü oynayacağı Eşref Rüya dizisine hazırlanan Çağatay Ulusoy Demet Özdemir'le başlayacakları yeni proje için de merakları artırmaya devam diyor.

Aslıhan Malbora, sevgilisi Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı ve 19 Mart’ta Kanal D’de ekranlara gelecek olan ‘Eşref Rüya’ dizisi hakkındaki görüşlerini de paylaştı. 

Projeyi oldukça beğendiğini dile getiren Malbora, 'Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Demet ile de çok yakıştılar, fragmandan izlediğimiz kadarıyla çok güzel görünüyor' ifadelerini kullandı.

Muhabirin 'Aranızda kıskançlık olur mu?' sorusu ise oyuncunun gerilmesine neden oldu. 'Ne münasebet arkadaşlar! İkimiz de oyuncuyuz, bu bizim mesleğimiz. Aramızda güvenle ilgili bir sorun yok.' şeklinde cevap veren Aslıhan Malbora sözlerini noktaladı.

Siz bu ikili hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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