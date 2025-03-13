Aslıhan Malbora Sevgilisi Çağatay Ulusoy'un Kendisini Havaalanının Ortasında Bırakıp Gitmesi Hakkında Konuştu

Uzun süredir birlikte olduğu Sarışın'la ilişkisini bitirme kararı alan Çağatay Ulusoy'un Kübra dizisinde başrolü paylaştığı Aslıhan Malbora ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

Ardından iddialar çorap söküğü gibi gelmiş ikilinin uzun süredir. birlikte olduğu ortaya çıkmış hatta yılbaşı tatili için gittikleri Barcelona dönüşü çifti kameramanlar karşılamıştı. İlişkileri ortaya çıktığından beri ilk kez birlikte kameralara yakalanan Malbora ve Ulusoy'un halleri ise manşetlere yerleşmişti.

Çağatay Ulusoy'un Aslıhan Malbora'yı ellerinde valizlerle bir başına bıraktığı ve kendisinin ne yapacağını bilemediği anlar da dillere fena düşmüştü.