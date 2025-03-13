onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gıybet
Giray Altınok'tan Sonra Sıra Onda: Çok Sevilen Prens Dizisinin Oyuncularından Kerem Özdoğan Baba Oluyor!

Giray Altınok'tan Sonra Sıra Onda: Çok Sevilen Prens Dizisinin Oyuncularından Kerem Özdoğan Baba Oluyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.03.2025 - 11:01

Prens dizisinin yazarlarından biri olan Kerem Özdoğan hem oyunculuğu hem de Giray Altınok'la imza attıkları işlerle beğeni toplayan isimlerden olmayı sürdürüyor. Neredeyse her yapımda yan yana gördüğümüz Giray Altınok ve Kerem Özdoğan bir süredir başarılarıyla anılıyordu.

Geçtiğimiz aylarda babalık sevincini yaşayan Giray Altınok'un ardından Kerem Özdoğan'ın da bebeğini kucağına alacağı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bebeğin cinsiyetinin ve adının belli olduğu Cansu Özdoğan'ın da 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Gelin detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dijital bir platformda yayınlanan Prens dizisi son zamanların en güldüren ve büyük bir ilgiyle takip edilen projelerinden biri olmuştu.

Dijital bir platformda yayınlanan Prens dizisi son zamanların en güldüren ve büyük bir ilgiyle takip edilen projelerinden biri olmuştu.

Daha önce Var Bunlar’ın Tufan ve Samet’ini canlandıran hem senaristliğini hem de oyunculuğunu çok beğendiğimiz Giray Altınok ve Kerem Özdoğan Prens dizisi ile beklentimizi boşa çıkarmamıştı. 

Dizide prens karakterini Giray Altınok canlandırırken Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerden oluşan güçlü bir kadroya sahip olan yapım izleyenleri kahkahaya boğmuştu.

Neredeyse her repliği ezberlenen ve izlemeyenin kalmadığı dizinin 3. sezonu ise sabırsızlıkla bekleniyor.

Giray Altınok ile birlikte hem Prens dizisini yazan, hem de oynayan Kerem Özdoğan ise senaryodaki dokunuşları ve oyunculuğu ile görmeye alıştığımız isimlerden biri oldu.

Giray Altınok ile birlikte hem Prens dizisini yazan, hem de oynayan Kerem Özdoğan ise senaryodaki dokunuşları ve oyunculuğu ile görmeye alıştığımız isimlerden biri oldu.

Giray Altınok'la arkadaşlıklarını yakından takip ettiğimiz isim son olarak Başka Bir Sen isimli yeni filmleriyle dijital platformda karşımıza çıkmıştı.

Geçtiğimiz sene baba olan Giray Altınok'un ardından Kerem Özdoğan'dan da müjdeli haber geldi.

Giray Altınok ve oyuncu Cansu Diktaş'ın oğulları 'Emir', geçen eylül ayında dünyaya gelmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kerem Özdoğan'ın kız babası olacağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kerem Özdoğan'ın kız babası olacağı öğrenildi.

Kerem Özdoğan, bebeklerinin ismini Leyla koyacaklarını, Birsen Altuntaş’ın YouTube kanalına verdiği röportajda açıkladı. 'Eşim Leyla ismini çok seviyor. Kız olursa Leyla olsun demişti. Daha hamile kalmadan önce isim zaten belliydi' şeklinde konuştu.'

Kerem Özdoğan'ın eşi Cansu Özdoğan'ın ise şu anda 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın