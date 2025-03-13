Giray Altınok'tan Sonra Sıra Onda: Çok Sevilen Prens Dizisinin Oyuncularından Kerem Özdoğan Baba Oluyor!
Giray Altınok'tan Sonra Sıra Onda: Çok Sevilen Prens Dizisinin Oyuncularından Kerem Özdoğan Baba Oluyor!
Prens dizisinin yazarlarından biri olan Kerem Özdoğan hem oyunculuğu hem de Giray Altınok'la imza attıkları işlerle beğeni toplayan isimlerden olmayı sürdürüyor. Neredeyse her yapımda yan yana gördüğümüz Giray Altınok ve Kerem Özdoğan bir süredir başarılarıyla anılıyordu.
Geçtiğimiz aylarda babalık sevincini yaşayan Giray Altınok'un ardından Kerem Özdoğan'ın da bebeğini kucağına alacağı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bebeğin cinsiyetinin ve adının belli olduğu Cansu Özdoğan'ın da 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Gelin detaylara birlikte bakalım!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Dijital bir platformda yayınlanan Prens dizisi son zamanların en güldüren ve büyük bir ilgiyle takip edilen projelerinden biri olmuştu.
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Giray Altınok ile birlikte hem Prens dizisini yazan, hem de oynayan Kerem Özdoğan ise senaryodaki dokunuşları ve oyunculuğu ile görmeye alıştığımız isimlerden biri oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kerem Özdoğan'ın kız babası olacağı öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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