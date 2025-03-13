Giray Altınok'tan Sonra Sıra Onda: Çok Sevilen Prens Dizisinin Oyuncularından Kerem Özdoğan Baba Oluyor!

Prens dizisinin yazarlarından biri olan Kerem Özdoğan hem oyunculuğu hem de Giray Altınok'la imza attıkları işlerle beğeni toplayan isimlerden olmayı sürdürüyor. Neredeyse her yapımda yan yana gördüğümüz Giray Altınok ve Kerem Özdoğan bir süredir başarılarıyla anılıyordu.

Geçtiğimiz aylarda babalık sevincini yaşayan Giray Altınok'un ardından Kerem Özdoğan'ın da bebeğini kucağına alacağı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bebeğin cinsiyetinin ve adının belli olduğu Cansu Özdoğan'ın da 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Gelin detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: Birsen Altuntaş