Doğduğun Aya Göre Hangi Şehirde Mutlu Olacaksın?

Şubat ayında doğanların şehri belki de İstanbul’dur. Çünkü Şubat, yılın ikinci ayı olarak, tıpkı İstanbul gibi geçişleri ve değişimleri simgeler. Kışın son demlerinde, karın soğukluğu ve bazen pırıl pırıl güneşin birleşiminde, İstanbul’un hem sert hem de ılıman yüzü bir araya gelir. İstanbul, bazen fırtınalı, bazen güneşli günleriyle, Şubat ayında doğan insanların da ruh halini yansıtır: İçsel bir tutku ve derin düşüncelerle dolu, ama bir o kadar da sürprizlerle karşılaşmaya açık. Şubat doğumluları gibi, İstanbul da geçmişiyle geleceği harmanlayarak, zıtlıkların bir arada olduğu bir şehirdir. İstanbul’un büyüsünde, her köşe başında yeni bir hikaye, her sesin ardında başka bir anlam vardır. Bu da Şubat ayında doğanları anlatan bir özellik olabilir: İki dünya arasında gidip gelen, karmaşık ama bir o kadar da derin bir iç dünyaya sahip insanlar. Tıpkı İstanbul gibi, Şubat doğumluları da sürekli bir değişim ve yenilik arayışındadır, her zaman yeniyi ve farklıyı keşfetmek için hazırdırlar.