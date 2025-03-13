Dekorasyonda Minimalizm, Temizlikte Ferahlık: Evde Kaliteli Bir Yaşam Nasıl Kurulur?

Gün içinde en çok kullandığımız ve kirlenmesi en çabuk olan iki yer banyo ve mutfaktır. Bu iki alanın hijyenik olması yaşam kalitesini doğrudan etkiler. Banyo lavabosunu ve tuvaleti her gün mutlaka temizleyin. Aynı şekilde buzdolabınız her zaman temiz ve düzenli olsun. Mutfakta kırıntı bırakmayın.