Belki de burcunuzun etkisiyle daha duygusuz bir insan olabilirsiniz. İşte bu noktada devreye biz giriyoruz ve sizlere, burcunuza göre ne kadar duygusuz olduğunuzu yüzdelik dilimlerle sunuyoruz. Duygusuz olmak da, duygusal olmak da hayatın doğal parçalarından biri.

Burcuna Göre Yüzde Kaç Duygusuz Birisin?

Haydiiii!