Duygularınla Baş Edebiliyor musun?
Duygularınla Baş Edebiliyor musun?
Bir düşün, belki de hayatının en büyük sınavı bu. İçinde fırtınalar koparken, dışarıya sakin ve huzurlu bir görüntü vermek. Duygularımızı kontrol altına almak, onları anlamak ve yönetmek, aslında hayatımızın en önemli parçalarından biri olabilir.
Duygularınla Baş Edebiliyor musun?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Zor bir durumda olduğunda kendini nasıl hissedersin?
4. Kaygılandığında ne yaparsın?
5. Bir arkadaşınla tartıştığında ilk tepkin ne olur?
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6. Başka biri seni eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?
7. Daha önce hiç yanlış olduğu bilerek bir şey yaptın mı?
8. Son olarak aldığın kararların çoğundan memnun musun?
Sen duygularınla baş edemiyorsun!
Sen duygularınla baş edebiliyorsun!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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