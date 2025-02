Senin karanlık yüzün, ince ince işlediğin manipülasyonlardan ibaret. Gözlerinde bir maskenin ardında gizlediğin gerçek niyetin, kelimelerinle şekillenen bir ağ gibi etrafındaki insanları sarar. Her hareketin, her sözün, bir adım daha ileri gitmek için hesaplanmış bir stratejidir. Bazen, en masum görünen davranışlarında bile derin bir hesaplaşma vardır. İnsanları kendine çekmek, onları kontrol etmek ve sonunda kendi amaçlarına hizmet ettirmek, en büyük gücün gibi gelir. Karanlık yüzün, başkalarının zayıflıklarını anlayıp, onları kendi lehine kullanma yeteneğinde gizlidir. Ama bu gücün, yalnızca seni değil, etrafındaki her şeyi de tüketir, tıpkı bir gölge gibi her an seni takip eder.