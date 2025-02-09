Gözüne Çarpan İlk Figüre Göre Karanlık Yüzünü Ortaya Çıkarıyoruz!

Senin karanlık yüzün, her zaman büyümek isteyen egon. O, içindeki en derin korkuları, kaygıları ve güvensizlikleri gizlerken, güçlü, zeki ve her şeyin üstesinden gelebilecek biri gibi görünmeni sağlar. Egon, seni sürekli olarak başkalarıyla kıyaslamaya, her durumda üstün olma arzusuna sürükler. Her bir başarısızlıkta, kendini daha da küçülmüş hissedebilir, fakat bu hissiyatınla başa çıkmak için egon seni sürekli olarak yüceltmeye çalışır. O, başkalarının seni anlamasını değil, seni hayranlıkla izlemesini ister. Kendini kanıtlama çabası içinde, gerçek duygularını bastırır, çünkü egon asla zayıf, kırılgan ya da yanlış olduğunu kabul etmez. Senin karanlık yüzün, etrafındakileri ezmek, onlardan üstün olmak için sürekli olarak bu egonun oyunlarına yenik düşer. Ancak farkına varman gerekir ki, egonun seni korumak yerine, yalnızca seni yalnızlığa ve içsel bir boşluğa sürükler.