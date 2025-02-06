Kişilik Testi: Kahvaltı Tabağı mı Sandviç mi?
Kişilik Testi: Kahvaltı Tabağı mı Sandviç mi?
Bir kahvaltı tabağını düşünün; çeşit çeşit peynirler, taze domatesler, yeşillikler, zeytinler, reçeller, bal ve kaymak... Öte yandan, bir sandviç tercih ediyorsanız, belki de hayatınızda pratikliği ve hızı ön planda tutuyorsunuzdur. Belki de kahvaltı tercihleriniz üzerinden kendinizi biraz daha iyi tanıma fırsatı bulabilirsiniz.
Kişilik Testi: Kahvaltı Tabağı mı Sandviç mi?
Haydiiii!
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Hayatındaki düzeni seviyorsun ve detaylara önem veriyorsun bu nedenle de fazla kusursuzluk arıyorsun.
Hayat seni nereye sürüklerse sorgusuz oraya gidersin. Hayatına sıradan olması seni bunaltır bu nedenle de hep hareket getirirsin.
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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