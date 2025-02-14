Bu Tarih Testinde Sadece Tarih Profesörleri Başarılı Olacak!
Bu Tarih Testinde Sadece Tarih Profesörleri Başarılı Olacak!
Tarih, geçmiş olayları ve bu olayların insanların yaşamları üzerindeki etkilerini anlamak için bir araçtır. Ancak, bu geniş ve karmaşık alanı anlamak ve öğretmek için gereken bilgi ve beceriye sahip olanlar sadece tarih profesörleridir. Bu test, sadece tarih profesörlerinin başarılı olabileceği bir zorluk seviyesine sahip.
Bu Tarih Testinde Sadece Tarih Profesörleri Başarılı Olacak1
Haydiiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Osmanlı'da Venediklilere kapitülasyon veren padişah kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Türkiye-Fransa arasında sorun haline gelen demir yolu hatta hangisidir?
3. 19ve 20. yüzyıllarda İsviçre'de köle olarak kullanılan ve ayırt edilmeleri için çıplak ayakla dolaştırılan çocuklara ne isim verilir?
4. II. Dünya Savaşı'nda, gizli mesajları şifrelemek ve çözmek için geliştirilen "Enigma" isimli makineyi hangi ülke yapmıştır?
5. Bursa hangi padişah tarafından fethedilmiştir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu" olarak tanıtılan Karadeniz ili hangisidir?
7. 1912'de başlayan Balkan Savaşları hangi yıl sona ermiştir?
8. Erzurum Kongresi'nin kararlarını aynen kabul eden kongre hangisidir?
9. Köy Enstitüleri ne zaman kapanmıştır?
10. Atatürk, hangi şehre yaptığı gezide şapkasını göstererek kıyafet devriminin ilk işaretini vermiştir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Fötr şapkasıyla özdeşleşen eski başbakanımız kimdir?
12. Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi kaç senesinde başlamıştır?
13. Kurtuluş Savaşı sırasında savaşılan cepheler ve ülkeler hangi şıkta yanlış verilmiştir?
14. Adını kurulduğu kentten alan, Sümer ve Akad topraklarını kapsayan imparatorluk hangisidir?
15. Tarihte ilk şehirler öncelikle hangi bölgede kurulmuştur?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın