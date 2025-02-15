"Kızılcık Şerbeti" Dizisini Sevenlerin Asla Kaçırmaması Gereken Benzer Konulu 12 Film
"Kızılcık Şerbeti" Dizisini Sevenlerin Asla Kaçırmaması Gereken Benzer Konulu 12 Film
Kızılcık Şerbeti son yılların en çok sevilen dizilerinden bir tanesi. Yeni bölümü yayınlandıktan sonra saatler içerisinde milyonlar izliyor. Her bölümü ayrı kaos ayrı heyecan olan bu dizinin tadını başka hiçbir yapım veremez, orası kesin. Ancak benzerlerini hem de filme sığdırılmış hallerini yapay zekaya sorduk. Şerbo sevenler bu listeye bakmadan geçmesin deriz!
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1. The Big Sick (2017) – (IMDb: 7.5)
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2. Crazy Rich Asians (2018) – (IMDb: 6.9)
3. Meet the Parents (2000) – (IMDb: 7.0)
4. Pride & Prejudice (2005) – (IMDb: 7.8)
5. Titanic (1997) – (IMDb: 7.9)
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6. The Notebook (2004) – (IMDb: 7.8)
7. Monsoon Wedding (2001) – (IMDb: 7.3)
8. My Big Fat Greek Wedding (2002) – (IMDb: 6.6)
9. The Farewell (2019) – (IMDb: 7.5)
10. Little Women (2019) – (IMDb: 7.8)
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11. Frida (2002) – (IMDb: 7.3)
12. Hidden Figures (2016) – (IMDb: 7.8)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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