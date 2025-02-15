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"Kızılcık Şerbeti" Dizisini Sevenlerin Asla Kaçırmaması Gereken Benzer Konulu 12 Film

"Kızılcık Şerbeti" Dizisini Sevenlerin Asla Kaçırmaması Gereken Benzer Konulu 12 Film

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.02.2025 - 21:45

Kızılcık Şerbeti son yılların en çok sevilen dizilerinden bir tanesi. Yeni bölümü yayınlandıktan sonra saatler içerisinde milyonlar izliyor. Her bölümü ayrı kaos ayrı heyecan olan bu dizinin tadını başka hiçbir yapım veremez, orası kesin. Ancak benzerlerini hem de filme sığdırılmış hallerini yapay zekaya sorduk. Şerbo sevenler bu listeye bakmadan geçmesin deriz!

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1. The Big Sick (2017) – (IMDb: 7.5)

1. The Big Sick (2017) – (IMDb: 7.5)

Pakistanlı bir Müslüman adam ile Amerikalı bir kadının aşkı, kültürel çatışmalarla sınanıyor. Geleneksel aile yapısı ve modern hayatın çarpışmasını işleyen bir hikâye.

2. Crazy Rich Asians (2018) – (IMDb: 6.9)

2. Crazy Rich Asians (2018) – (IMDb: 6.9)

Zengin bir Asyalı erkekle sıradan bir Amerikalı kadının aşkı, gelenekler ve statü farkı nedeniyle zorlu bir sınavdan geçiyor.

3. Meet the Parents (2000) – (IMDb: 7.0)

3. Meet the Parents (2000) – (IMDb: 7.0)

Ailesinin onayını almak için çabalayan bir damat adayı ve baskıcı bir baba figürü. Aile içi çatışmaların komedi ve dramla harmanlandığı eğlenceli bir film.

4. Pride & Prejudice (2005) – (IMDb: 7.8)

4. Pride & Prejudice (2005) – (IMDb: 7.8)

Gurur ve önyargılar yüzünden sınıf farkının aşka engel olduğu bir dönem filmi.

5. Titanic (1997) – (IMDb: 7.9)

5. Titanic (1997) – (IMDb: 7.9)

Alt sınıftan Jack ile aristokrat Rose’un aşkı, sınıfsal engellerin trajik bir yüzleşmesi.

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6. The Notebook (2004) – (IMDb: 7.8)

6. The Notebook (2004) – (IMDb: 7.8)

Farklı ekonomik sınıflardan gelen iki gencin tutkulu aşkı, ailelerin ve toplumun baskısıyla sınanıyor.

7. Monsoon Wedding (2001) – (IMDb: 7.3)

7. Monsoon Wedding (2001) – (IMDb: 7.3)

Hindistan’da geleneksel bir düğün hazırlıkları esnasında aile içi çatışmalar, sırlar ve ilişkiler açığa çıkıyor.

8. My Big Fat Greek Wedding (2002) – (IMDb: 6.6)

8. My Big Fat Greek Wedding (2002) – (IMDb: 6.6)

Yunan bir ailenin, farklı kültürden bir damat adayına karşı verdiği tepki, komedi ve dramın iç içe geçtiği bir hikâye sunuyor.

9. The Farewell (2019) – (IMDb: 7.5)

9. The Farewell (2019) – (IMDb: 7.5)

Aile bağları ve doğu-batı kültür farklarını anlatan, duygusal ve etkileyici bir film.

10. Little Women (2019) – (IMDb: 7.8)

10. Little Women (2019) – (IMDb: 7.8)

Kadınların toplum içindeki yerini sorgulayan, güçlü kız kardeşler arasındaki bağları anlatan klasik bir hikâye.

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11. Frida (2002) – (IMDb: 7.3)

11. Frida (2002) – (IMDb: 7.3)

Baskılarla mücadele eden bir kadının hayat hikayesi, ilham verici bir anlatımla işleniyor.

12. Hidden Figures (2016) – (IMDb: 7.8)

12. Hidden Figures (2016) – (IMDb: 7.8)

Bilime katkı sunan ama toplumsal baskılarla mücadele eden güçlü kadın karakterlerin gerçek hikayesi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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