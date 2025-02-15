O da Senden Hoşlanıyor Olabilir mi?
O da Senden Hoşlanıyor Olabilir mi?
Birinden hoşlandığın zaman işaretleri objektif şekilde okuman fazlasıyla zordur. Çünkü aklın sana adeta oyun oynuyor gibi yaptığı her davranıştan bir anlam çıkarmaya başlar. Haliyle bir yerden sonra kendini paranoyak gibi hissetmen çok normal. Ama hiç merak etme çünkü tüm derdine derman bir testimiz var.
Aradığın yanıt bu testin sonunda! 👇👇👇
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1. Cinsiyetini seçebilir misin?
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2. Sana ne sıklıkla ilk mesaj atan o oluyor?
3. İnsanların içinde seninle konuşmaktan çekindiğini düşünüyor musun?
4. En son paylaştığın fotoğrafa tepkisi ne oldu?
5. Kalabalık bir grupla birlikteyken sana karşı davranışı nasıl olur?
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6. Fiziksel etkileşiminiz nasıl?
7. Genelde mesajlaşmalarınız nasıl ilerler?
8. Baş başa kaldığınızda ortam nasıl oluyor?
9. Peki konuşmaların tonu nasıl?
Senden hoşlanıyor.
Ortada bir şeyler dönüyor gibi...
O da duygularından emin değil.
Seni arkadaş olarak görüyor.
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