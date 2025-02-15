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O da Senden Hoşlanıyor Olabilir mi?

etiket O da Senden Hoşlanıyor Olabilir mi?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
15.02.2025 - 22:01

Birinden hoşlandığın zaman işaretleri objektif şekilde okuman fazlasıyla zordur. Çünkü aklın sana adeta oyun oynuyor gibi yaptığı her davranıştan bir anlam çıkarmaya başlar. Haliyle bir yerden sonra kendini paranoyak gibi hissetmen çok normal. Ama hiç merak etme çünkü tüm derdine derman bir testimiz var. 

Aradığın yanıt bu testin sonunda! 👇👇👇

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1. Cinsiyetini seçebilir misin?

2. Sana ne sıklıkla ilk mesaj atan o oluyor?

3. İnsanların içinde seninle konuşmaktan çekindiğini düşünüyor musun?

4. En son paylaştığın fotoğrafa tepkisi ne oldu?

5. Kalabalık bir grupla birlikteyken sana karşı davranışı nasıl olur?

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6. Fiziksel etkileşiminiz nasıl?

7. Genelde mesajlaşmalarınız nasıl ilerler?

8. Baş başa kaldığınızda ortam nasıl oluyor?

9. Peki konuşmaların tonu nasıl?

Senden hoşlanıyor.

Görünen o ki o da sana karşı boş değil. Kesinlikle duygularınız karşılıklı. Çünkü her fırsatta seninle konuşmak istiyor ve varlığını sana hissettiriyor. Yanındayken eli, kolu, bakışı sürekli üstünde oluyor. Arkadaş ortamında da senden başka kimseyi önemsemiyor. E daha başka nasıl bir sinyal arıyorsun ki? 🥳

Ortada bir şeyler dönüyor gibi...

Kesinlikle ortada bir şeyler dönüyor. Çünkü yaptığı şeyler arkadaşlık sınırını aşıyor. Yanında olmak istemesi, sürekli sana ulaşması hep senden hoşlandığını gösteriyor. Ama karşındaki kişi biraz çekingen biri gibi ya da senin ondan hoşlandığını düşünmüyor olabilir. Belki de ilk adımı senden bekliyordur. 😘

O da duygularından emin değil.

Senden hoşlanıyor ama biraz daha arkadaşlık seviyesinde gibi. Zaman zaman senden hoşlandığına dair işaretler veriyor olsa da aklı baya karışık. Ya hayatında kafasını kurcalayan başkaları var ya da kendinden emin değil. Ama her ne olursa olsun, eğer kendine bu kadar güvensizse ve seninle olmak için yeterince çabalamıyorsa sen de yoluna bakmak isteyebilirsin. 🧡

Seni arkadaş olarak görüyor.

Üzgünüz ama verdiğin yanıtlara göre o seni sadece arkadaş olarak görüyor. Çünkü seninle konuşmak için ekstra bir çaba göstermiyor ya da dışarıda arkadaş ortamındayken sana diğerlerine davrandığından farklı davranmıyor. Daha çok sen ondan hoşlandığın için her hareketini yorumluyor gibisin ama böyle yaparak sadece kendini yıpratıyorsun. Sonuçta sana yeterince değer vermeyen biriyle birlikte kursan bile sandığın kadar mutlu olmazsın. 🫂

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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