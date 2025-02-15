O da Senden Hoşlanıyor Olabilir mi?

Senden hoşlanıyor ama biraz daha arkadaşlık seviyesinde gibi. Zaman zaman senden hoşlandığına dair işaretler veriyor olsa da aklı baya karışık. Ya hayatında kafasını kurcalayan başkaları var ya da kendinden emin değil. Ama her ne olursa olsun, eğer kendine bu kadar güvensizse ve seninle olmak için yeterince çabalamıyorsa sen de yoluna bakmak isteyebilirsin. 🧡