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Deprem Uzmanı Osman Bektaş’tan Ezberleri Bozacak Açıklama: “İstanbul’da Büyük Deprem Çok Zor”

Deprem Uzmanı Osman Bektaş’tan Ezberleri Bozacak Açıklama: “İstanbul’da Büyük Deprem Çok Zor”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.02.2025 - 22:06

1999 Gölcük Depremi'ni derinden yaşayan Marmara Bölgesi için 7 büyüklüğüne varan bir deprem bekleniyor. Deprem uzmanları sık sık 2030 yılına kadar bu büyüklükte bir depremin yaşanacağını iddia ediyor. Profesörler, sık sık Marmara Bölgesi için acil önlem alınması çağrısında bulunuyor ve depremin başta İstanbul olmak üzere Marmara'da büyük yıkıma yol açacağını ileri sürüyor. Ancak Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan bir açıklama geldi. X hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Bektaş, 'İstanbul'da büyük deprem çok zor.' dedi ve nedenini açıkladı.

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Çarpık kentleşme denilince akla ilk İstanbul geliyor. Verilere göre İstanbul’da 1 milyonu aşkın yapı bulunuyor. Bunlardan yüzde 73’ü ise 1999 yılı öncesi yapılmış.

Çarpık kentleşme denilince akla ilk İstanbul geliyor. Verilere göre İstanbul’da 1 milyonu aşkın yapı bulunuyor. Bunlardan yüzde 73’ü ise 1999 yılı öncesi yapılmış.

Uzmanlar sık sık 2030 yılına kadar başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nde büyük yıkım yaratacak 7 büyüklüğüne varan bir depremin gerçekleşeceğini söylüyor.

Uzmanlar sık sık 2030 yılına kadar başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nde büyük yıkım yaratacak 7 büyüklüğüne varan bir depremin gerçekleşeceğini söylüyor.

Pek çok isim İstanbul’un büyük yıkım alacağını, on binlerce insanın yaşamını yitireceğine dair felaket senaryoları anlatıyor. Ancak beklenmedik çıkış Prof. Dr. Osman Bektaş’tan geldi.

Pek çok isim İstanbul’un büyük yıkım alacağını, on binlerce insanın yaşamını yitireceğine dair felaket senaryoları anlatıyor. Ancak beklenmedik çıkış Prof. Dr. Osman Bektaş’tan geldi.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, X hesabından bir paylaşım yaptı ve "İstanbul'da büyük deprem çok zor" dedi.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, X hesabından bir paylaşım yaptı ve "İstanbul'da büyük deprem çok zor" dedi.
twitter.com

Bektaş, şunları dedi:

'İstanbulun doğusunda, Adalar Fay segmentinde gelişen 1509 ve 1766 depremlerinin tahmini büyüklüğü M 6,8-7,2 dir (Ambraseys,2000). 1963 Adalar depremi M 6,3 olduğuna göre bu segmentin deprem tehlikesi oldukça azalmıştır.'

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"Büyük depremler arası sakinlik dönemleri ise 89-163 yıldır."

"Büyük depremler arası sakinlik dönemleri ise 89-163 yıldır."
twitter.com

'İstanbul'un batısında son 500 yılda büyük deprem yaşanmamış olması güncel fay sürüklenmesi (creep) ile desteklenmiştir.

 Marmarada 500 yıllık tarihsel peryodun en aktif dönemi batıdan doğuya göçeden ve 6 adet M>7 depremini üreten 20. yüzyıldır.

Büyük depremler arası sakinlik dönemleri ise 89-163 yıldır.'

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Bir takipçisinden haklı bir isyan ve merak edilen bir soru geldi:

Bir takipçisinden haklı bir isyan ve merak edilen bir soru geldi:
twitter.com

'Peki tamam harika ama neden bilim adamları taban tabana zıt ifadeler kullanıyor. Yazık değil mi bizlere. Biri çıkıyor ,'7,5'a az kaldı' diyor, öbürü 'olmayacak' diyor. Biz kime inanalım? Bizimki de can.'

Bektaş, takipçisine şu yanıtı verdi:

'Haklısınız.

Revize edilmiş Tom Parsons 2000-2004 çalışması (2030 kadar M >7 deprem olasılığı %40) sürekli ısıtılıp önümüze konuluyor. 25 yıllık bilgi birikimiyle İstanbulun deprem tehlikesi ön yargısız yeniden sorgulanmalıdır.

BU İSTANBULUN DEPREM TEHLİKESİNİ DIŞLAMAZ.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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