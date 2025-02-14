Deprem Uzmanı Osman Bektaş’tan Ezberleri Bozacak Açıklama: “İstanbul’da Büyük Deprem Çok Zor”

1999 Gölcük Depremi'ni derinden yaşayan Marmara Bölgesi için 7 büyüklüğüne varan bir deprem bekleniyor. Deprem uzmanları sık sık 2030 yılına kadar bu büyüklükte bir depremin yaşanacağını iddia ediyor. Profesörler, sık sık Marmara Bölgesi için acil önlem alınması çağrısında bulunuyor ve depremin başta İstanbul olmak üzere Marmara'da büyük yıkıma yol açacağını ileri sürüyor. Ancak Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan bir açıklama geldi. X hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Bektaş, 'İstanbul'da büyük deprem çok zor.' dedi ve nedenini açıkladı.