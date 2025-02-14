Deprem Uzmanı Osman Bektaş’tan Ezberleri Bozacak Açıklama: “İstanbul’da Büyük Deprem Çok Zor”
Deprem Uzmanı Osman Bektaş’tan Ezberleri Bozacak Açıklama: “İstanbul’da Büyük Deprem Çok Zor”
1999 Gölcük Depremi'ni derinden yaşayan Marmara Bölgesi için 7 büyüklüğüne varan bir deprem bekleniyor. Deprem uzmanları sık sık 2030 yılına kadar bu büyüklükte bir depremin yaşanacağını iddia ediyor. Profesörler, sık sık Marmara Bölgesi için acil önlem alınması çağrısında bulunuyor ve depremin başta İstanbul olmak üzere Marmara'da büyük yıkıma yol açacağını ileri sürüyor. Ancak Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan bir açıklama geldi. X hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Bektaş, 'İstanbul'da büyük deprem çok zor.' dedi ve nedenini açıkladı.
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Çarpık kentleşme denilince akla ilk İstanbul geliyor. Verilere göre İstanbul’da 1 milyonu aşkın yapı bulunuyor. Bunlardan yüzde 73’ü ise 1999 yılı öncesi yapılmış.
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Uzmanlar sık sık 2030 yılına kadar başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nde büyük yıkım yaratacak 7 büyüklüğüne varan bir depremin gerçekleşeceğini söylüyor.
Pek çok isim İstanbul’un büyük yıkım alacağını, on binlerce insanın yaşamını yitireceğine dair felaket senaryoları anlatıyor. Ancak beklenmedik çıkış Prof. Dr. Osman Bektaş’tan geldi.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, X hesabından bir paylaşım yaptı ve "İstanbul'da büyük deprem çok zor" dedi.
"Büyük depremler arası sakinlik dönemleri ise 89-163 yıldır."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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