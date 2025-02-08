Ege Denizi'ndeki Deprem Fırtınası Sonrası AFAD Aldığı Önlemleri Açıkladı

Santorini'de yaşanan üst üste depremler Yunanistan ve Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. İki ülke de burada oluşacak olası büyük bir depremin en önemli mağdurları olacaklar. 3 ve 5.2 şiddetleri arasında birçok deprem yaşayan bölge için AFAD'dan yeni önlemler açıklandı. Yunanistan olağanüstü toplantılarla önlemlerini almıştı. Türkiye cephesi ise hazırlık yapmamakla suçlanmıştı. AFAD bugün olası deprem için önlemlerini duyurdu.