Ege Denizi'ndeki Deprem Fırtınası Sonrası AFAD Aldığı Önlemleri Açıkladı
Ege Denizi'ndeki Deprem Fırtınası Sonrası AFAD Aldığı Önlemleri Açıkladı
Santorini'de yaşanan üst üste depremler Yunanistan ve Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. İki ülke de burada oluşacak olası büyük bir depremin en önemli mağdurları olacaklar. 3 ve 5.2 şiddetleri arasında birçok deprem yaşayan bölge için AFAD'dan yeni önlemler açıklandı. Yunanistan olağanüstü toplantılarla önlemlerini almıştı. Türkiye cephesi ise hazırlık yapmamakla suçlanmıştı. AFAD bugün olası deprem için önlemlerini duyurdu.
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Santorini Adası'nda yaşanan depremler Yunanistan ve Türkiye'de korku yaratmayı sürdürüyor. İki ülke de önlemlerini alıyor ve hazırlıklar yapıyor.
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AFAD da Türkiye'nin almış olduğu önlemleri bugün kamuoyu ile paylaştı. AFAD, MTA, Kandilli Rasathanesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Deprem Araştırma Ofisi birlikte hazırlandılar.
Paylaşılan önlemlerde ilk olarak İzmir, Aydın ve Muğla illerine tsunami ihtimaline karşılık acil durumlarda kullanılmak üzere mobil siren sistemleri sevk edildi.
Acil durum halinde vatandaşlara SMS yoluyla hızlı uyarı gönderilmesi için mevcut sistemler hazır hale getirildi.
Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Sivas ve Samsun AFAD müdürlüklerinden İzmir, Aydın ve Muğla illerine takviye personel görevlendirildi.
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AFAD, Kandilli Rasathanesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yunanistan’daki üniversiteler ve araştırma merkezleriyle iş birliği yaparak bilgi paylaşımına başladı.
Vatandaşlar, sosyal medyada yayılan asılsız haberler ve dezenformasyon içeriklerine karşı dikkatli olmaları ve yalnızca resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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