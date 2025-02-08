onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul, İzmir ve Muğla’da Deniz Çekildi: "Deprem Habercisi mi?" Sorusuna Uzmanlardan Yanıt Geldi

İstanbul, İzmir ve Muğla’da Deniz Çekildi: "Deprem Habercisi mi?" Sorusuna Uzmanlardan Yanıt Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.02.2025 - 13:15

Ege Denizi, günlerdir depremlerle sallanırken deprem ülkesi olan Türkiye’de de vatandaşlar diken üstünde. Günlerdir deprem uzmanları televizyonlarda, sosyal medya hesaplarında dikkat çeken uyarılarda bulunurken İstanbul, İzmir ve Muğla’da deniz çekilmesi akıllara “Deprem habercisi mi?” sorusunu ve korkusunu getirdi. 

Uzmanlar deniz çekilmesi ve deprem arasında bir bağlantı bulunduğuna dair bilimsel çalışma olmadığını ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ege Denizi’nde art arda meydana gelen depremler korkuyu artırdı. Deprem uzmanları da Ege depremlerine dair günlerdir hem televizyon kanallarında hem de sosyal medya hesaplarından uyarılar yayımlıyor.

Ege Denizi’nde art arda meydana gelen depremler korkuyu artırdı. Deprem uzmanları da Ege depremlerine dair günlerdir hem televizyon kanallarında hem de sosyal medya hesaplarından uyarılar yayımlıyor.

Deprem riski konuşulurken, İstanbul Silivri'de deniz 150 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu. Ürkütücü görüntü dronlarla kaydedildi.

Deprem riski konuşulurken, İstanbul Silivri'de deniz 150 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu. Ürkütücü görüntü dronlarla kaydedildi.

Muğla Akyaka ve İzmir Seferihisar’da da benzer görüntü tedirginliğe neden oldu. Akyaka’da deniz 12 metre; Seferihisar’da ise 100 metre çekildi. Üç kentte yaşanan olay akıllara “Deprem habercisi mi?” sorusunu akıllara getirdi.

Muğla Akyaka ve İzmir Seferihisar’da da benzer görüntü tedirginliğe neden oldu. Akyaka’da deniz 12 metre; Seferihisar’da ise 100 metre çekildi. Üç kentte yaşanan olay akıllara “Deprem habercisi mi?” sorusunu akıllara getirdi.

Fotoğraf: Muğla

Deniz Çekilmesi Deprem Habercisi mi?

Deniz Çekilmesi Deprem Habercisi mi?

Halk arasında deniz çekilmesinin deprem habercisi olduğu konuşuluyor. Ancak İHA’da yer alan habere göre uzmanlar deniz suyu çekilmesi ile deprem arasında bir bağlantı olduğuna dair bilimse çalışmalar bulunmadığını kaydetti.

Fotoğraf: İzmir

"Bu olayın tsunami ve depremle hiçbir ilgisi yok"

"Bu olayın tsunami ve depremle hiçbir ilgisi yok"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 'Deniz karadan 100 metre uzaklaştı, bu 150 metreye kadar çıkabilir. Ama korkulacak bir şey yok, bu olayın tsunami ve depremle hiçbir ilgisi yok' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Silivri'de deniz çekilmesi böyle görüntülendi 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın