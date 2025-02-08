İstanbul, İzmir ve Muğla’da Deniz Çekildi: "Deprem Habercisi mi?" Sorusuna Uzmanlardan Yanıt Geldi
İstanbul, İzmir ve Muğla’da Deniz Çekildi: "Deprem Habercisi mi?" Sorusuna Uzmanlardan Yanıt Geldi
Ege Denizi, günlerdir depremlerle sallanırken deprem ülkesi olan Türkiye’de de vatandaşlar diken üstünde. Günlerdir deprem uzmanları televizyonlarda, sosyal medya hesaplarında dikkat çeken uyarılarda bulunurken İstanbul, İzmir ve Muğla’da deniz çekilmesi akıllara “Deprem habercisi mi?” sorusunu ve korkusunu getirdi.
Uzmanlar deniz çekilmesi ve deprem arasında bir bağlantı bulunduğuna dair bilimsel çalışma olmadığını ifade etti.
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Ege Denizi’nde art arda meydana gelen depremler korkuyu artırdı. Deprem uzmanları da Ege depremlerine dair günlerdir hem televizyon kanallarında hem de sosyal medya hesaplarından uyarılar yayımlıyor.
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Deprem riski konuşulurken, İstanbul Silivri'de deniz 150 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu. Ürkütücü görüntü dronlarla kaydedildi.
Muğla Akyaka ve İzmir Seferihisar’da da benzer görüntü tedirginliğe neden oldu. Akyaka’da deniz 12 metre; Seferihisar’da ise 100 metre çekildi. Üç kentte yaşanan olay akıllara “Deprem habercisi mi?” sorusunu akıllara getirdi.
Deniz Çekilmesi Deprem Habercisi mi?
"Bu olayın tsunami ve depremle hiçbir ilgisi yok"
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Silivri'de deniz çekilmesi böyle görüntülendi 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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