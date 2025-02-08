İstanbul, İzmir ve Muğla’da Deniz Çekildi: "Deprem Habercisi mi?" Sorusuna Uzmanlardan Yanıt Geldi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 'Deniz karadan 100 metre uzaklaştı, bu 150 metreye kadar çıkabilir. Ama korkulacak bir şey yok, bu olayın tsunami ve depremle hiçbir ilgisi yok' dedi.