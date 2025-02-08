Deniz Çekilmesi Nedir, Neden Olur? Deniz Çekilmesi Neyin Habercisidir?

Ege Denizi'nde yaşanan depremler, birçok vatandaşın dikkatini denize yöneltmesine neden oldu. İzmir’deki deniz çekilmeleri ve bu olayın depremle bir bağlantısının olup olmadığı merak konusu. Vatandaşlar, her deniz çekilmesinin deprem habercisi olup olmadığını sorguluyor. Peki, deniz çekilmesi tam olarak nedir ve ne anlama gelir?