Neden Saatlerce Ayakta Durmak Aynı Süre Boyunca Yürümekten Daha Yorucudur?

Markette kasaya yetişmeye çalışırken veya bir etkinlikte uzun bir kuyrukta beklerken dakikalar geçmek bilmez, değil mi? Oysa aynı süre boyunca yürümek istesek, çoğumuz buna itiraz bile etmezdi. Ancak işin tuhaf yanı, yürümek hiçbir sorun yaratmazken, bir noktada hareketsiz beklemek ayaklarımızı ve bacaklarımızı adeta çığlık attırıyor.