Çocuklar Neden Yetişkinlere Kıyasla Bitmek Bilmez Bir Enerjiye Sahip?

Çocuklar, sabahtan akşama kadar durmaksızın koştururken yetişkinlerin bir kahve içmeden ayağa bile kalkamaması size de ilginç gelmiyor mu? Üstelik henüz 20'lerimizdeyken... Bilim insanları bu durumu inceledi ve çocukların dayanıklılık sporcularıyla benzer bir enerji seviyesine sahip olduğunu keşfetti! Gelin detaylarına iyice bi' bakalım.