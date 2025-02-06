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Ege Denizi'ndeki Deprem Fırtınası Nedeniyle Santorini'de OHAL İlan Edildi!

Ege Denizi'ndeki Deprem Fırtınası Nedeniyle Santorini'de OHAL İlan Edildi!

Yunanistan Yanardağ Yunan Adaları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 18:57

Ege Denizi’ndeki Kiklad Adaları arasında yer alan Santorini Adası'nda OHAL ilan edildi! Volkanik patlama riskiyle karşı karşıya olan turistik adada ilan edilen olağanüstü halin 1 Mart'a kadar yürürlükte kalacağı açıklandı. 

İşte, detaylar...

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Yunanistan'a bağlı Kiklad Adaları arasında yer alan Santorini Adası, 26 Ocak'tan bu yana yüzlerce deprem ile sarsıldı! Ege Denizi'nde günlerdir devam eden 'deprem fırtınasında' 4'ün üzerinde ise 20'ye yakın deprem meydana geldi.

Yunanistan'a bağlı Kiklad Adaları arasında yer alan Santorini Adası, 26 Ocak'tan bu yana yüzlerce deprem ile sarsıldı! Ege Denizi'nde günlerdir devam eden 'deprem fırtınasında' 4'ün üzerinde ise 20'ye yakın deprem meydana geldi.

Ege'nin sismik hareketliliği, Girit'in kuzeyinde ve Atina'nın güneydoğusunda bulunan; Kuşadası'na 250, Bodrum'a 290 ve İzmir'e 330 kilometre mesafedeki Santorini Adası'ndaki yanardağın patlama riskini ortaya çıkardı.

Santorini'de devam eden depremlerin ardından Ada'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi!

Santorini'de devam eden depremlerin ardından Ada'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi!

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Mart 2025'e kadar yürürlükte kalması planlanan OHAL'in sarsıntılar nedeniyle meydana gelebilecek heyelan ve kaya düşmesi riskleri nedeniyle ilan edildiği duyuruldu.

11 bin kişi adayı terk etti: Santorini'nin yanı sıra Anafi, Paros, Nakşa ve Mikonos adalarında da önlemler alındı.

11 bin kişi adayı terk etti: Santorini'nin yanı sıra Anafi, Paros, Nakşa ve Mikonos adalarında da önlemler alındı.

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, olası hırsızlıkların engellenmesi için polis gücünün ve kontrollerin attırıldığını duyurdu. Acil durumlar için ise itfaiye teşkilatları, polis, sahil güvenlik, silahlı kuvvetler, acil tıbbi hizmetler de Satorini Adası ve çevre adalarda yerlerini aldı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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morbusmentis

bizimkiler de yumurtanın gte dayanmasını bekliyor

piyanist

yumurtladiktan 2 gün sonra harekete geçiyorlar