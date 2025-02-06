Ege Denizi'ndeki Deprem Fırtınası Nedeniyle Santorini'de OHAL İlan Edildi!
Ege Denizi'ndeki Deprem Fırtınası Nedeniyle Santorini'de OHAL İlan Edildi!
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Yunanistan'a bağlı Kiklad Adaları arasında yer alan Santorini Adası, 26 Ocak'tan bu yana yüzlerce deprem ile sarsıldı! Ege Denizi'nde günlerdir devam eden 'deprem fırtınasında' 4'ün üzerinde ise 20'ye yakın deprem meydana geldi.
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Santorini'de devam eden depremlerin ardından Ada'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi!
11 bin kişi adayı terk etti: Santorini'nin yanı sıra Anafi, Paros, Nakşa ve Mikonos adalarında da önlemler alındı.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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bizimkiler de yumurtanın gte dayanmasını bekliyor
yumurtladiktan 2 gün sonra harekete geçiyorlar