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Santorini Yanardağı Sonrası Merak Konusu Oldu: Türkiye'de Aktif Yanardağ Var mı?

Santorini Yanardağı Sonrası Merak Konusu Oldu: Türkiye'de Aktif Yanardağ Var mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.02.2025 - 12:11

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem fırtınası aralıksız devam ediyor. Art arda yaşanan yüzlerce deprem özellikle Santorini Yanardağı'nı harekete geçireceği düşüncesiyle tedirginlik yaratıyor. Yunan Adaları'nda yaşayan çoğu vatandaş, adaları terk etmeye başladı. Ülkemizin Batı kıyılarında da hissedilen depremlerin ardından vatandaşlar 'Türkiye'de aktif yanardağ var mı?' sorusunu araştırmaya başladı.

İşte Türkiye'nin aktif yanardağları...

Kaynak 1: MTA

Kaynak 2: TRT Haber

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Ege Denizi'nde AFAD'ın "deprem fırtınası" diye nitelendirdiği yüzlerce deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde AFAD'ın "deprem fırtınası" diye nitelendirdiği yüzlerce deprem meydana geldi.

Büyüklükleri 5'i bulan depremler, kısa süre içerisinde art arda meydana geldi. Yunan halkı adaları terk etmeye başlamışken büyüklüğü artan depremler ülkemizin Batı kıyılarında da hissediliyor. 

Depremlerin özellikle yanardağları harekete geçireceğinden endişe ediliyor. Deniz seviyesinin yükselmesi de tsunami ihtimalini akıllara getiriyor.

Hala aktif bir yanardağ olan Santorini, en son 1950 yılında patlamıştı.

Hala aktif bir yanardağ olan Santorini, en son 1950 yılında patlamıştı.

1956 yılında yaşanan depremin ardından ise boyu 30 metreyi bulan dalgalar kıyıya vurmuş, onlarca insan hayatını kaybetmişti. Ege tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçen bu olayın ardından, Yunanistan böylesine büyük bir depremle daha karşılaşmadı.

Detaylar için;

Peki Türkiye'de aktif yanardağ, aktif volkan var mı?

Peki Türkiye'de aktif yanardağ, aktif volkan var mı?

MTA'nın aktardığı bilgilere göre dünya genelinde yaklaşık 1400 adet aktif volkan var. Bu volkanların 'aktif' kabul edilmesinin sebebi ise son 10 bin yılda püskürmüş olmaları. 10 bin yıl uzun bir süre gibi görünse de aslında gelecekte yeni faaliyetlerin de olabileceğine dair bir işaret olduğu söyleniyor.

Türkiye'de aktif 10 yanardağ bulunuyor. Bunlar;

  • Acıgöl-Nevşehir

  • Ağrı (Ararat)

  • Erciyes Dağı

  • Göllü Dağı

  • Hasan Dağı

  • Karaca Dağ

  • Karapınar volkanik alanı

  • Kula

  • Nemrut Dağı

  • Tendürek Dağı

Son 10 bin yılda belki aktif olmuş olan ama bu durumu tam teyit edilememiş 'olası aktif' yanardağlar da bulunuyor:

  • Girekol Tepe

  • Gölcük

  • Kars Platosu

  • Süphan Dağı

Daha önce Türkiye'ye yakın bir noktada yanardağ patlaması yaşandı mı?

Daha önce Türkiye'ye yakın bir noktada yanardağ patlaması yaşandı mı?

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy bu soruya TRT Haber'e verdiğği röportajda yanıt verdi. 

Ülkemiz çevresine bakacak olursak Akdeniz’de volkanik adaların olduğu İtalya’da, Sicilya Adası ya da Napoli Körfezi üzerinde Vezüv yanardağı MS 79’da patladığında Pompei ve Herculenium şehirlerini yok etti...Tarih bize şunu söyler: Geçmişte bir volkanik afet olmuşsa, gelecekte de olabilir.

Yanardağın patlayıp patlamayacağı önceden anlaşılabilir mi?

Yanardağın patlayıp patlamayacağı önceden anlaşılabilir mi?

Ersoy, bu soruya deprem örneği üzerinden yanıt veriyor. 'Depremleri önceden bilemiyoruz' diyen Ersoy, 'Volkanlarda güzel bir gözlem yaptığınızda, depremlerini ölçtüğünüzde, kraterin ağzındaki gaz çıkışlarına baktığınızda uyarı vermeniz mümkün... Yakında patlayacağını söylemek mümkün… Ama bu bile, yüzde yüz kesin değildir.' açıklamasında bulunuyor. 

Ersoy, ülkemizin Doğu bölgesindeki aktif yanardağların 'püskürtebilen tipte' olduğunun altını çiziyor. Yer yer gaz çıkışlarının olduğunu, bu dağların halen kayıt altında olduğunu ve 'doğum sancıları gibi' bazı bilgiler verdiğini de aktarıyor.

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Türkiye'de yanardağ patlar mı?

Türkiye'de yanardağ patlar mı?

'Türkiye’deki volkanlarda şu anda bir aktivite yok. Ama hiç yok diyemeyiz çünkü zaman zaman özellikle Doğu Anadolu’daki Nemrut ve Süphan’da küçük küçük depremlerin kaydedildiğini görüyoruz. Aynı zamanda kraterlerde de bazı küçük gaz çıkışları olabiliyor. '

Ersoy, bu hareketlerin izlendiğini belirterek volkanik gözlemin daha iyi bir şekilde yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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kenan öz

Ararat diye bir dağ yok lan.

Da_Dude

Aynen. Editör Nemrut'a da ''Komagene'' deseymiş tam olurmuş. Symrna üni. den mezunmuş :D :D :D

ali Erciyes

Bir kayserili olarak ERCİYES DAĞI sönmüş bir volkandir. ÜRGÜP PERIBACALARI bu dağdaki patlamadan oluşan lavlarla oluşmuştu. Çocukluğumuzda ders... Devamını Gör

Catheginger

Kayserili olanlar doğuştan jeolog mu oluyor?

ruzgar123

bilgilenelim diye geldik, ağrı dağına ararat parantezinde müthiş yanlış bir bilgiyle gidiyoruz