Santorini Yanardağı Sonrası Merak Konusu Oldu: Türkiye'de Aktif Yanardağ Var mı?
Santorini Yanardağı Sonrası Merak Konusu Oldu: Türkiye'de Aktif Yanardağ Var mı?
Ege Denizi'nde meydana gelen deprem fırtınası aralıksız devam ediyor. Art arda yaşanan yüzlerce deprem özellikle Santorini Yanardağı'nı harekete geçireceği düşüncesiyle tedirginlik yaratıyor. Yunan Adaları'nda yaşayan çoğu vatandaş, adaları terk etmeye başladı. Ülkemizin Batı kıyılarında da hissedilen depremlerin ardından vatandaşlar 'Türkiye'de aktif yanardağ var mı?' sorusunu araştırmaya başladı.
İşte Türkiye'nin aktif yanardağları...
Kaynak 1: MTA
Kaynak 2: TRT Haber
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Ege Denizi'nde AFAD'ın "deprem fırtınası" diye nitelendirdiği yüzlerce deprem meydana geldi.
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Hala aktif bir yanardağ olan Santorini, en son 1950 yılında patlamıştı.
Peki Türkiye'de aktif yanardağ, aktif volkan var mı?
Daha önce Türkiye'ye yakın bir noktada yanardağ patlaması yaşandı mı?
Yanardağın patlayıp patlamayacağı önceden anlaşılabilir mi?
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Türkiye'de yanardağ patlar mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Ararat diye bir dağ yok lan.
Aynen. Editör Nemrut'a da ''Komagene'' deseymiş tam olurmuş. Symrna üni. den mezunmuş :D :D :D
Bir kayserili olarak ERCİYES DAĞI sönmüş bir volkandir. ÜRGÜP PERIBACALARI bu dağdaki patlamadan oluşan lavlarla oluşmuştu. Çocukluğumuzda ders... Devamını Gör
Kayserili olanlar doğuştan jeolog mu oluyor?
bilgilenelim diye geldik, ağrı dağına ararat parantezinde müthiş yanlış bir bilgiyle gidiyoruz