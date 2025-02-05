Santorini Yanardağı Sonrası Merak Konusu Oldu: Türkiye'de Aktif Yanardağ Var mı?

MTA'nın aktardığı bilgilere göre dünya genelinde yaklaşık 1400 adet aktif volkan var. Bu volkanların 'aktif' kabul edilmesinin sebebi ise son 10 bin yılda püskürmüş olmaları. 10 bin yıl uzun bir süre gibi görünse de aslında gelecekte yeni faaliyetlerin de olabileceğine dair bir işaret olduğu söyleniyor.

Türkiye'de aktif 10 yanardağ bulunuyor. Bunlar;

Acıgöl-Nevşehir

Ağrı (Ararat)

Erciyes Dağı

Göllü Dağı

Hasan Dağı

Karaca Dağ

Karapınar volkanik alanı

Kula

Nemrut Dağı

Tendürek Dağı

Son 10 bin yılda belki aktif olmuş olan ama bu durumu tam teyit edilememiş 'olası aktif' yanardağlar da bulunuyor: