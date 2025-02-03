Santorini Ne Zaman Patladı? Ege Tarihinin En Büyük Felaketi '1956 Amorgos Depremi'
Santorini Ne Zaman Patladı? Ege Tarihinin En Büyük Felaketi '1956 Amorgos Depremi'
Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınasında art arda depremler meydana geldi. En büyüğü 5.1 olarak ölçülen depremler, Yunanistan'da paniğe sebep oldu. Santorini Adası'nda yaşayanlar, adayı terk etmeye başladı. Yaşanan olaylar ise akıllara Santorini'nin 1956 yılında yaşadığı büyük depremi getirdi.
1956 Amargos depremi, Santorini'de büyük bir yıkıma sebep olmuş ve dev dalgaların oluşmasına neden olmuştu. Peki bu deprem, volkanik nedenlerden mi kaynaklanıyordu?
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Ege Denizi'nde kısa süre içinde sayısı 500'ü bulan depremler meydana geldi.
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Peki Santorini'de en son ne zaman deprem olmuştu?
Depremin ardından tsunami meydana geldi, dalgaların boyu 25 metreyi buldu.
Tsunami dalgaları, Akdeniz Havzası'nda rapor edilen en yüksek değerler olarak kayıtlara geçti.
Yunanistan'ın en büyük depremlerinden olan Amargos depremi, Türkiye kıyılarında da hissedildi.
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Santorini Yanardağı ise son olarak 1950 yılında patlamıştı.
Aktif bir volkan olan Santorini'den gaz çıkışı gözlemlense de mevcut veriler, şu anki depremlerin volkanik faaliyetlerden dolayı değil, su altı fay hatlarından kaynaklandığını gösteriyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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