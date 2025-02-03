Santorini Ne Zaman Patladı? Ege Tarihinin En Büyük Felaketi '1956 Amorgos Depremi'

Santorini'nin en yakın tarihli volkanik patlaması, 1950 yılında gerçekleşti. Bu patlamadan 6 yıl sonra ise deprem meydana geldi. Deprem, adada ve çevresinde büyük hasara neden oldu. Ancak bu olay, volkanik bir patlama değildi.

Santorini hala aktif bir volkanik bölge olarak kabul ediliyor. Ancak 1950 yılından bugüne kadar volkanik faaliyetler genellikle küçük ölçekli gözlemlendi.

Uzmanlar ise volkanik patlamaların uzun yıllar aldığını, yakın bir gelecekte patlama riski olmadığını belirtiyor.