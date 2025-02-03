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Santorini Ne Zaman Patladı? Ege Tarihinin En Büyük Felaketi '1956 Amorgos Depremi'

Santorini Ne Zaman Patladı? Ege Tarihinin En Büyük Felaketi '1956 Amorgos Depremi'

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.02.2025 - 23:35

Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınasında art arda depremler meydana geldi. En büyüğü 5.1 olarak ölçülen depremler, Yunanistan'da paniğe sebep oldu. Santorini Adası'nda yaşayanlar, adayı terk etmeye başladı. Yaşanan olaylar ise akıllara Santorini'nin 1956 yılında yaşadığı büyük depremi getirdi. 

1956 Amargos depremi, Santorini'de büyük bir yıkıma sebep olmuş ve dev dalgaların oluşmasına neden olmuştu. Peki bu deprem, volkanik nedenlerden mi kaynaklanıyordu?

Kaynak 1 - Kaynak 2

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Ege Denizi'nde kısa süre içinde sayısı 500'ü bulan depremler meydana geldi.

Ege Denizi'nde kısa süre içinde sayısı 500'ü bulan depremler meydana geldi.

AFAD, bu depremleri 'deprem fırtınası' diyerek isimlendirdi.  Türkiye'ye en yakını 140 km mesafede meydana gelen depremlerin büyüklüğü git gide arttı. Depremler Yunanistan'da paniğe sebep oldu. 

Yazın bütün dünyadan turistlerin akın ettiği Santorini Adası alarma geçti. Adanın yakınlarında yalnızca 48 saat içerisinde büyüklükleri 3 ila 4 arasında değişen 300'den fazla deprem kayda geçti.

Santorini Adası'nda kurtarma ekipleri hazır hale getirildi.

Peki Santorini'de en son ne zaman deprem olmuştu?

Peki Santorini'de en son ne zaman deprem olmuştu?

Yunanistan'ın en büyük depremi, 1956 yılında meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki deprem olarak kayda geçmişti. Her şeyin normal başladığı sıcak bir Temmuz gününde meydana gelen bu deprem, aynı zamanda o zamana kadar görülen Avrupa'nın 20. yüzyıldaki en büyük depremi oldu.

Depremin ardından tsunami meydana geldi, dalgaların boyu 25 metreyi buldu.

Depremin ardından tsunami meydana geldi, dalgaların boyu 25 metreyi buldu.

Merkez üssü Amorgos Adası olan deprem, en büyük yıkımı ise Santorini Adası'nda yaptı. 53 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Binaların yüzde 35'i çöktü, yüzde 45'inde ise hasar meydana geldi. Santorini Adası'ndan Atena'ya büyük bir göç dalgası yaşandı.

Tsunami dalgaları, Akdeniz Havzası'nda rapor edilen en yüksek değerler olarak kayıtlara geçti.

Tsunami dalgaları, Akdeniz Havzası'nda rapor edilen en yüksek değerler olarak kayıtlara geçti.

10, 20 ve 30 metrelik dev dalgalar, hasar alan binaların da yıkılmasına yol açtı. Toplamda 520 ev yıkıldı, 1482 ev ağır, 1750 ev hafif hasar gördü.

Yunanistan'ın en büyük depremlerinden olan Amargos depremi, Türkiye kıyılarında da hissedildi.

Yunanistan'ın en büyük depremlerinden olan Amargos depremi, Türkiye kıyılarında da hissedildi.

Yunanistan Adaları'na yakın olan İzmir, Çeşme ve Bodrum gibi kıyılarımızda depremin etkisi hissedildi. Kıyı bölgelerde su seviyesinin yükseldiği görüldü. Ancak o dönemki teknolojinin sınırlı olması sebebiyle tsunaminin etkileri tam olarak kayıt altına alınamadı.

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Santorini Yanardağı ise son olarak 1950 yılında patlamıştı.

Santorini Yanardağı ise son olarak 1950 yılında patlamıştı.

Santorini'nin en yakın tarihli volkanik patlaması, 1950 yılında gerçekleşti. Bu patlamadan 6 yıl sonra ise deprem meydana geldi. Deprem, adada ve çevresinde büyük hasara neden oldu. Ancak bu olay, volkanik bir patlama değildi.

Santorini hala aktif bir volkanik bölge olarak kabul ediliyor. Ancak 1950 yılından bugüne kadar volkanik faaliyetler genellikle küçük ölçekli gözlemlendi.

Uzmanlar ise volkanik patlamaların uzun yıllar aldığını, yakın bir gelecekte patlama riski olmadığını belirtiyor.

Aktif bir volkan olan Santorini'den gaz çıkışı gözlemlense de mevcut veriler, şu anki depremlerin volkanik faaliyetlerden dolayı değil, su altı fay hatlarından kaynaklandığını gösteriyor.

Aktif bir volkan olan Santorini'den gaz çıkışı gözlemlense de mevcut veriler, şu anki depremlerin volkanik faaliyetlerden dolayı değil, su altı fay hatlarından kaynaklandığını gösteriyor.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı, şu anki depremlerin volkanik kaynaklı olmadığını belirtiyor.

AFAD ise 2011 ve 2012 yıllarda da aynı bölgede benzer bir sismik aktivite yoğunluğu yaşandığını aktardı. AFAD, '14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır' açıklamasında bulundu.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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